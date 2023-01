Ce legătură a avut Lisa Marie Presley cu Scientologia. „Îmi luau sufletul, banii, totul“

După moartea lui Elvis, Priscilla Presley a devenit membră a controversatului cult scientologic. Lisa Marie Presley a fost crescută în această religie și a vrut să-l convertească pe Michael Jackson, fostul ei soț.

Despre Biserica Scientologică s-a vorbit mult, mai ales prin prisma celebrităţilor care au făcut parte acestui cult: Tom Cruise, John Travolta, Kirstie Alley. Priscilla și Lisa Marie Presley au fost și ele membri importanți ai acestui bisericii. Fiica lui Elvis a murit pe 12 ianuarie, din cauza unui stop cardiac.

Cosiderată sectă de unii, Scientologia este o mişcare religioasă creată în anii ʼ50 de scriitorul de literatură ştiinţifico-fantastică L. Ron Hubbard. Biserica scientologică este asociată cu multe scandaluri, agresiuni şi acte de violenţă. Unii foşti adepţi au povestit ce se întâmplă în interiorul cultului, iar detaliile sunt şocante.

Încă de începutul anilor ’70, L. Ron Hubbard, a creat o organizație dedicată recrutării starurilor de la Hollywood. Urmașul său la conducerea bisericii, David Miscavige, a conștientizat valoarea pe care celebritățile o puteau aduce și a făcut, la rândul său, o prioritate din atragerea lor în rândurile bisericii.

Priscilla s-a alăturat Bisericii Scientologiei imediat după moartea lui Elvis, în 1977, și a crescut-o pe fiica ei în această religie. Când Lisa Marie a început să consume droguri, în tinerețe, Priscilla a cerut ajutorul bisericii. Astfel, Lisa a devenit un membru activ. „Dacă nu ar fi fost Scientologia fie aș fi înnebunit, fie aș fi murit, până acum“, declara ea la vremea respectivă.

Fiica lui Elvis a fost membră a cultului câteva decenii, până în 2014. „Începeam să mă autodistrug. Îmi luau sufletul, banii, totul“, a declarat ea, potrivit Metro. Spre deosebire de alți foști membri ai Scientologiei, Lisa Marie nu a dezvăluit prea multe despre abuzurile care aveau loc în biserică.

Lisa și fostul ei soț, muzicianul Michael Lockwood, au divorțat în 2016 și au dus o lungă luptă pentru custodia fetelor lor gemene. Lockwood a susținut că Presley și-a manipulat fiicele pentru a-l pune într-o lumină proastă. El a mai susținut că Presley l-a acuzat în mod fals că a abuzat sexual de fiicele sale și a învinuit Biserica Scientologică pentru comportamentul fostei sale soții.

Lisa Marie Presley a vrut să-l convertească pe Michael Jackson la Scientologie

Mike Rinder, un fost lider al Bisericii Scientologice și unul dintre oamenii de bază ai organizației conduse de David Miscavige, a făcut dezvăluiri despre abuzurile și secretele întunecate ale cultului religios într-o carte. Acesta a povestit cea mai ciudată experiență legată de Biserica Scientologică, o întâlnire cu Michael Jackson și Lisa Marie Presley.

„Poate cea mai ciudată întâlnire cu o vedetă a fost cea cu Michael Jackson. Am fost persoana de legătură dintre biserică și Lisa Marie Presley, în timpul căsătoriei ei cu Jacko. Mama ei, Priscilla, devenise membră a bisericii când Lisa Marie era foarte tânără, așa că a fost crescută în cultul scientologic. Ea m-a rugat s-o susțin în eforturile de a-l converti pe Michael la Scientologie. Le-am făcut amândurora un tur privat al expoziției L. Ron Hubbard, iar Michael a fost paranoic. S-a trântit pe podea în mod repetat, scâncind că văzuse pe cineva făcându-i fotografii prin ferestre, deși nu era absolut nimeni afară. Vorbea atât de încet, încât cu greu îl auzeam, iar comentariile și întrebările lui erau puerile. Lisa mi-a spus că Michael a înțeles-o, pentru că și el a crescut în lumina reflectoarelor și nu a avut niciodată o copilărie. Dar nu a durat, au divorțat în 1996“, a povestit acesta în volumul „A Billion Years: My Escape from a Life in the Highest Ranks of Scientology“.