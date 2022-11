Antonia le pune la zid pe femeile care o critică. Mesajul vedetei: „Îmi pare rău pentru ele!“ VIDEO

E frumoasă, celebră și nu se abține din a spune lucrurilor pe nume. Antonia a transmis un mesaj dur celor care o critică, spunând că a avut de-a face tot timpul cu femei care o urăsc, încă din adolescență.

Ca să închida gura tuturor, celebra artistă a transmis un mesaj, precizând că se confruntă de mult timp cu o astfel de atitudine, scrie libertatea.ro. Antonia spune că a vorbit cu unele dintre ele, însă când nu a mai fost de față, au început să o bârfească.

„Am avut de-a face cu femei care mă urăsc toată viața mea. Ele afișează o atitudine încrezătoare, ca și cum nimic nu s-a schimbat. Practic, nu sunt impresionate de nimic sau nimeni. Ceea ce este amuzant este faptul că am vorbit cu unele dintre ele, dar pe la spate le roade invidia. Aceasta este problema reală. Ceea ce vreau să spun este că acum sunt adult, iar această problemă nu s-a schimbat vreodată. Am trecut prin asta de când eram în liceu. Acum că sunt matură, tot ceea ce pot să fac pentru ele este să îmi pară rău pentru ele, deoarece asta spune multe despre ele”, a scris Antonia, într-o postare distribuită pe Instagram.

Antonia, una dintre cele mai mari artiste din România, a lansat anul acesta „Una Favela” cu Qodës, o piesă care a cucerit topurile din Grecia și Bulgaria, „Send Me Your Love” cu Gromee, un cunoscut DJ și producător polonez și „Clap Clap” cu Gran Error și Elvana.

Și-a găsit liniștea alături de Alex Velea

Antonia este, la cei 32 de ani, una dintre cel mai îndrăgite vedete din România, fapt datorat atât talentului muzical, cât şi frumuseţii deosebite.

Vedeta a fost greu încercată de viaţă în ciuda tinereţii ei. Unul dintre cele mai dificile momente pentru Antonia a fost divorţul de fostul soţ, Ciro Castellano, un mariaj în urma căruia a rezultat o fetiţă pe nume Maya.

Timp de şapte ani, Antonia s-a luptat prin tribunale să se despartă în mod legal de Ciro Castellano şi să obţină custodia comună a fiicei lor, fapte care au devenit o realitate la finalul lui 2020.

Antonia şi-a găsit liniştea sufletească alături de artistul Alex Velea, iar împreună formează unul dintre cele mai puternice cupluri din showbizul autohton. Aceştia au împreună doi copii, pe Dominic şi pe Akim.