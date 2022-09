Antonia a lansat „Ibiza”, piesa care prelungește vara VIDEO

Chiar dacă zilele de vară au trecut, muzica menține energia bună a zilelor toride și cu siguranță, noua piesă a Antoniei „Ibiza” sună ca imnul perfect pentru o petrecere cu multă distracție.

Compusă de Iraida, Mingue, Aki, Mingue și produsă de Aki, „Ibiza” este o combinație de versuri în limba spaniolă cu ritmuri memorabile, evidențiate de vocea suavă și sexy a Antoniei.

Pentru această piesă, Antonia a filmat videoclip la Country Spa, care va fi lansat săptămâna viitoare și, din postările de pe Instagramul artistei, cu siguranță, va fi un video intens.

„Mi-a plăcut «Ibiza» din prima clipă în care am ascultat-o și mi-am dorit să o înregistrez și să o lansez cât mai curând. Sper că vă va face să simțiți vara aproape de fiecare dată când o veți asculta. Și stay tuned, săptămâna viitoare lansez și videoclipul. It will be hot!”, a spus Antonia.

Antonia, una dintre cele mai mari artiste din România, a lansat anul acesta „Una Favela” cu Qodës, o piesă care a cucerit topurile din Grecia și Bulgaria, „Send Me Your Love” cu Gromee, un cunoscut DJ și producător polonez și „Clap Clap” cu Gran Error și Elvana.