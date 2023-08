„Zăpadă de August“, un basm underground pe marile ecrane

Zăpadă de August / First Snow of Summer, lungmetrajul de debut al regizorului Chris Raiber (Kupetzky, Walking on Sunshine) va putea fi văzut începând cu 1 septembrie, în cinematografe din peste 20 de orașe din țară. Mai multe detalii puteți afla începând cu 30 august: augustfilm.ro/zapada-de-august.

Thomas Prenn, o prezență cunoscută pe scenele marilor teatre internaționale (Teatro alla Scala, Deutsches Theater Berlin, Volksbuhne Berlin) și câștigător al Premiului Juriului la Cannes în 2021, în secțiunea Un certain regard, dă viață pe marele ecran lui Alexander, un introvertit șarmant care preferă să picteze cu tuburi de spray în loc de pensule, care a crescut cu citate din filme cu cowboy și care lucrează într-un birou micuț de obiecte pierdute la metroul din Viena. Acolo o cunoaște pe Caro, interpretată de Verena Altenberger, premiată în numeroase festivaluri internaționale pentru rolul său de debut în The Best of All Worlds (r. Adrian Goiginger). Caro este o extrovertită autentică, îndrăgostită de prăjituri și tatuaje, care lucrează într-un magazin de pălării în spațiul aceluiași metrou vienez și care pare că ascunde un secret. În ciuda promisiunilor pe care și le făcuseră fiecare sieși, de a nu se îndrăgosti, întâlnirea lor mișcă rotițele Universului astfel încât vara se transformă în iarnă.

„Sunt foarte încântat că filmul ajunge în România, că publicul de aici va avea șansa să cunoască această poveste sensibilă și vulnerabilă pe care am scris-o și regizat-o. Pentru mine este extrem de personală, a fost filmată în Viena, orașul în care am crescut și cu care am o conexiune extrem de puternică și reunește fragmente din propriile mele amintiri. În plus, zugrăvește un crez pe care-l am și anume că deși mai întotdeauna o poveste de dragoste este și o poveste a suferinței, este singura care merită cu adevărat trăită și spusă mai departe, pentru că a risca să iubești înseamnă să descoperi singurul spațiu în care transformarea autentică se poate petrece.”, a declarat Chris Raiber, regizorul producției, pentru August Film.

Zăpadă de August / First Snow of Summer este primul titlu pe care noua casă de distribuție îl va aduce în România, iar acest lucru va fi marcat printr-o serie de evenimente speciale în ultimele zile ale lunii august. Lansarea în cinema va fi continuată sub umbrela campaniei #GiveLoveAShot - o invitație la vulnerabilitate și poveste a cărei desfășurare va putea fi urmărită pe canalele de comunicare din Social Media ale August Film, oricine putând să se alăture.