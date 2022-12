„Top Gun: Maverick”, numit cel mai bun film al anului de National Board of Review VIDEO

„Top Gun: Maverick", regizat de Joseph Kosinski, a fost numit cel mai bun film al anului 2022 de National Board of Review, o prestigioasă asociaţie de critici din New York cu o vechime de peste un secol, ale cărei trofee deschid în mod tradiţional noul sezon al premiilor decernate de industria cinematografică americană, relatează The Hollywood Reporter, conform Agerpres.

Acest film, în care actorul Tom Cruise şi-a reluat rolul interpretat în filmul original „Top Gun" (1986), a fost recompensat, joi seară, şi cu premiul pentru cea mai bună imagine.

Lungmetrajul „The Banshees of Inisherin" a câştigat trei premii, impunându-se la categoriile „cel mai bun actor în rol principal" (Colin Farrell), „cel mai bun actor în rol secundar" (Brendan Gleeson) şi „cel mai bun scenariu original" (Martin McDonagh).

Steven Spielberg a fost numit cel mai bun regizor graţie filmului său „The Fabelmans", al cărui protagonist, Gabriel LaBelle, a câştigat premiul pentru cea mai bună interpretare de debut, alături de Danielle Deadwyler din filmul „Till".

Michelle Yeoh a fost numită „cea mai bună actriţă" pentru rolul principal din filmul „Everything Everywhere All at Once", iar Janelle Monae s-a impus la categoria „cea mai bună actriţă în rol secundar" datorită evoluţiei sale din pelicula „Glass Onion: A Knives Out Mistery".

Premiul pentru „cel mai bun scenariu adaptat" a fost obținut de Edward Berger, Lesley Paterson şi Ian Stokell pentru „All Quiet on the Western Front".

„Cel mai bun lungmetraj internaţional" a fost desemnat filmul „Close", cel mai bun lungmetraj animat a fost considerat „Marcel the Shell With Shoes On", în timp ce „Sr." - un film despre tatăl actorului Robert Downey Jr. - s-a impus la categoria „cel mai bun documentar". Premiile decernate de National Board of Review reprezintă un precursor al altor nominalizări şi trofee ce vor fi anunţate în scurt timp în prima parte a sezonului marilor premii cinematografice hollywoodiene, al cărui punct culminant va fi atins la gala Oscar.

Asociaţia National Board of Review (NBR), din care fac parte cineaşti, profesionişti din lumea filmului şi cadre universitare, a fost înființată în anul 1909.

NBR are un istoric controversat cu privire la calitatea sa de indicator care prezice victoria la Oscaruri. În anul 2021, principala alegere a acestei asociaţii de critici a fost „Licorice Pizza", un film care a obţinut apoi trei nominalizări la premiile Oscar, inclusiv la categoria „cel mai bun lungmetraj". Filmele premiate de NBR la ediţiile precedente au fost „Da 5 Bloods" (2020), „The Irishman" (2019), „Green Book" (2018), „The Post" (2017), „Manchester by the Sea" (2016) şi „Mad Max: Fury Road" (2015).