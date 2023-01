Elizabeth Taylor și dependențele ei ucigașe: cum și-a "tratat" diva traumele cu droguri și alcool FOTO

O nouă carte despre actrița hollywoodiană redă magnitudinea consumului ei de droguri și alcool. A filmat unele scene din filme celebre beată criță.

Liz Taylor a supraviețuit multor operații, peste 100 în total, a făcut față criticilor de tot felul, venite din partea publicului nemilos, dar și a Vaticanului, care-a acuzat-o de „vagabondaj erotic” în timpul aventurii scandaloase cu Richard Burton, a îndurat înfidelități repetate, agresiuni fizice și verbale, dureri corporale insuportabile și reguli impuse, încă din copilărie, de mama ahtiată după succesul ei profesional, producătorii hollywoodieni stricți și bărbații nepotriviți din viața ei. Și, pentru toate aceste poveri, a avut nevoie de câteva „cârje” care să-i permită să meargă mai departe – pastile, alcool, mâncare, sex, orice.

Liz s-a luptat cu dependența de băutură și analgezice, tranchilizante și somnifere toată viața ei. Legendara stea de cineva a dat câteva dintre replicile ei celebre, în filme remarcabile, beată criță. "ET a venit iar la culcare amețită complet, ca în tot restul lunii...", a dezvăluit fostul ei soț, Richard Burton, în jurnalul său publicat în 1982. De fapt, starul cu ochi violeți a consumat atâtea pastile în anii ’80, apogeul dependenței sale, încât un medic a declarat-o moartă după ce i-a studiat dosarul medical, în care găsise „dozaje incompatibile cu viața”.

1000 de rețete cu 28 de feluri de pastile diferite

A fost o greșeală. Pacienta trăia și a continuat s-o facă încă câteva decenii bune. Însă cum? În biografia autorizată „Elizabeth Taylor: The Grit & Glamour of an Icon”, lansată de Kate Andersen Brower pe 6 decembrie, aflăm adevăruri crunte despre abisul cunoscut de prima vedetă care a fost internată la clinica de reabilitare Betty Ford. Trei dintre doctorii pe care-i frecventa vedeta din" Cleopatra" îi prescriseseră nu mai puțin de 1000 de rețete cu 28 de feluri de pastile diferite într-o perioadă de numai cinci ani, între 1983 și 1988. Iar nora ei de-atunci, Aileen Getty, a ținut să facă o plângere la autoritățile medicale americane cu privire la cantitatea industrială de pastile care i se dădeau divei hollywoodiene.

Drept urmare, acei medici au fost acuzați de neglijență crasă după ce-i eliberaseră vedetei doze de narcotice cu potențial fatal, însă nici măcar asta n-a oprit-o pe Liz din a-și continua excesele. Situația devenise atât de disperată, încât, într-una din zile, Tayler i-a cerut fiului ei să-i injecteze Demerol, un analgezic extrem de puternic, similar cu morfina.

Christopher Wilding, cel de-al doilea fiu al actriței cu actorul Michael Wilding, a locuit împreună cu Elizabeth în timpul mariajului ei cu senatorul John Warner, între 1978-1982, și-a fost martorul unor episoade șocante: Când am văzut-o, mi-am dat seama că era deja amețită. Stătea în lenjerie intimă pe marginea patului și ținea în mână o seringă cu Demerol, povestește cel care a refuzat să-i administreze drogul.

Și-a făcut singură injecția, ca în multe alte dăți. Iar fiica sa, Liza Todd, a încercat și ea să-și ajute mama cum a putut, o ridica de pe jos de fiecare dată când aceasta leșina și încerca s-o convingă să renunțe la autodistrugere. Doar că primea rezistență atât din partea lui Liz, cât și a celor care-i alimentau consumul de băutură și medicamente. De fiecare dată când Liza își căuta mama, i se spunea că e indisponibilă după ora 21. „Nu dormea, era beată și drogată!”, explică Todd în „Elizabeth Taylor: The Grit & Glamour of an Icon”.

Problema actriței cu alcoolul și pastilele s-a accentuat în timpul mariajului ei cu politicianul Warner, când se plictisea teribil și se simțea mai singură ca niciodată după ce renunțase la cariera actoricească de dragul soțului ei. Viața de soție de senator m-a transformat într-o bețivă și-o drogată, a recunoscut chiar Liz la un moment dat. Se înconjurase de asistenți și menajere care-i păstrau bine secretul, scrie Brower în noua carte. Îi manipula pe doctori să-i dea ce pastile voia când voia ea. Era foarte greu s-o refuzi pe Elizabeth Taylor!, a conchis aceasta. În 1981, Liz a divorțat de senator, dar dependența ei n-a dispărut, dimpotrivă. Doi ani mai târziu, familia și prietenii au organizat o intervenție și au convins-o pe actriță să se interneze la Betty Ford Center. S-a lăsat de băutură, dar a continuat să ia pastile pe motiv că erau prescrise de medici, deci n-aveau cum să-i facă rău. În 1988, Liz s-a întors la reabilitare, la insistențele prietenului George Hamilton, însă a fost dată afară pentru că refuza să respecte programul. Starul din Pisica de pe acoperișul fierbinte s-a luptat cu proprii demoni până-n ultima zi din viața ei, 23 martie 2011.

Dar cum a debutat dependența ei?

După ce și-a pierdut copilăria pe platourile de filmare frecventate încă de la 9 ani, Taylor s-a măritat la 18 ani cu un alcoolic, moștenitorul imperiului Hilton, Conrad „Nicky” Hilton. Al doilea soț, Michael Wilding, a adus stripperițe acasă, apoi Michael Todd a murit într-un accident de avion la un an după nuntă, iar partenerul nr. 6 și 7, Richard Burton, era un alcoolic atât de înverșunat, încât nimeni nu mai observa sticlele de Jack Daniels golite și de Liz. „Alcoolul era cel de-al treilea partener din mariajul lor”, susține pe bună dreptate Brower. „Beam pentru că eram timidă. Extrem de timidă”, s-a scuzat Taylor în cel mai neconvingător mod posibil. După care a recunoscut că alcoolul nu i-a dat deloc curaj. M-a făcut să mă simt nesigură pe mine, pentru că beam atât de multă tărie fără să mă îmbăt. Apoi îmi luam somniferele și Valiumul și mă mai trezeam în miezul nopții, când intram în pereți încercând să ajung la baie, a explicat ea situația deloc flatantă în care ajunsese. Era întotdeauna cognac dimineața, vodcă după-amiaza și whisky și shot-uri de tequila seara pentru cea care a inventat cocktailul Chocolate Martini în anii ’50.

Starul care i-a convins pe Liza Minnelli, în 1984, să se interneze la reabilitare și pe Michael Jackson să caute ajutor specializat în 1993 a recunoscut, în 1983, că era deja dependentă de somnifere și analgezice de peste trei decenii. De 35 de ani, eu nu merg la culcare fără să iau măcar două somnifere. Și am luat întotdeauna multe medicamente pentru durere, a mărturisit cea care s-a născut cu scolioză și-o suferință fizică neîntreruptă. Am făcut 19 operații majore și pastilele sunt cârja mea. Dar nu le iau doar atunci când mă doare ceva. Asta este evadarea mea!, a continuat explicațiile legendara divă. Este vorba despre o mare singurătate, depresie, lipsa încrederii în sine, toate acestea au cauzat mâncatul meu necontrolat și consumul de băutură și pastile. Ele sunt cârjele mele!, a conchis cea care s-a stins din viață la 79 de ani, în urma unei insuficiențe cardiace.

