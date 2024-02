Serialul de pe Netflix care a făcut furori: „L-am terminat într-o singură noapte” VIDEO

Un nou serial thriller a făcut furori pe Netflix, mulți telespectatori susținând că l-au terminat într-o „noapte". Este vorba despre „A Killer Paradox/Paradoxul ucigașului" și se bucură de un scor impresionant de 100% pe Rotten Tomatoes și de 91% pe Audience Score, conform Daily Mail.

„A Killer Paradox” spune povestea unui student care ucide un străin, dar care descoperă curând că victima era, de fapt, un criminal în serie. Serialul polițist sud-coreean îi are în rolurile principale pe Choi Woo-shik, câștigător al premiului SAG, precum și pe Son Suk-ku și Lee Hee-jun. A fost regizat de Lee Chang Hee, iar scenaristul este Kim Da Min.

Actorul Choi Woo-shik este cunoscut, în special, pentru rolul din filmul laureat cu Oscar „Parasite”.

Cu toate că protagonistul ar fi putut face o favoare societății prin eliminarea unui criminal în serie de pe străzi, el trebuie totuși să încerce să evite să fie arestat. Acest lucru nu se dovedește a fi o sarcină ușoară, întrucât un detectiv de la Omucideri este hotărât să afle adevărul.

„Voi aștepta cu răbdare sezonul 2”

Serialul a apărut vineri, 9 februarie, pe Netflix, iar fiecare episod are o durată de aproximativ o oră.

„Merită să fie urmărit. Serialul este mai presus față de serialele sau filmele obișnuite cu ucigași fără suflet care omoară criminali (de exemplu, Dexter sau Hannibal)”, a scris o persoană pe Rotten Tomatoes.

Fanii au lăudat serialul și pe grupul de Facebook LADbible's Netflix Bangers, numindu-l „fantastic" și „captivant".

„L-am terminat într-o singură noapte”, a scris un internaut.

Laudele au curs și pe X (fostul Twitter). „Am văzut tot serialul 'A killer paradox', voi aștepta cu răbdare sezonul 2'”, a afirmat un utilizator al platformei lui Elon Musk.

Platforma de streaming Netflix nu a anunțat când sau dacă va mai apărea al doilea sezon.

În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc recent, Choi Woo-shik și-a descris personajul ca fiind „cineva care își justifică în sinea sa crimele, deoarece vizează oameni care sunt răi”.

Cu toate acestea, el a ținut să precizeze: „Cred că uciderea nu poate fi justificată deloc. Dacă aș avea puterea de a identifica oamenii răi, așa cum face Tang (n.red persoanjul pe care îl interpretează), nu m-aș duce să îi omor, dar cu siguranță i-aș denunța la poliție”.

În ultimii ani, producțiile coreene a avut un mare succes pe Netflix, cu seriale precum „Squid Game/ Jocul calamarului”, „All of Us are Dead/ Suntem morți cu toții”, „Hellbound/ Sortiți infernului” și „Extraordinary Attorney Woo/ Extraordinara avocată Woo”, care au cucerit publicul internațional.