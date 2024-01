Povestea unuia dintre cei mai cunoscuți designeri, Balenciaga, într-un serial marca Disney+ TRAILER

Serialul „Cristóbal Balenciaga” este povestea unuia dintre cei mai cunoscuți designeri din lume, un om care, în ciuda trecutului și a obstacolelor, nu a renunțat la visurile sale și a revoluționat lumea modei. Producția prezintă, de asemenea, și alte personalități proeminente din imperiul modei secolului XX. Toate episoadele pot fi vizionate acum pe Disney+.

Fiul modest al unei croitorese și al unui pescar s-a dovedit a fi un om care a transformat pentru totdeauna domeniul modei și a devenit unul dintre cei mai importanți designeri din toate timpurile. Povestea sa este spusă în cel mai recent serial "Cristóbal Balenciaga", care ajunge astăzi pe platforma Disney+. Intriga producției începe cu prezentarea de către designer a primei sale colecții haute couture pariziene în 1937. Până atunci, el avea deja o carieră de succes în atelierele sale din Madrid și San Sebastián, unde îmbrăca elita și aristocrația spaniolă. Cu toate ca modelele care stabileau tendințele în Spania, acestea nu prea funcționau în imperiul sofisticat al modei care devenise Parisul. Datorită perseverenței, sârguinței și talentului său incredibil, Balenciaga ajunge în vârf și își lasă o amprentă permanentă în istoria modei.

Alături de Alberto San Juan care interpretează rolul principal, serialul prezintă o distribuție internațională de actori care dau viață unor personaje cunoscute din secolul XX. Printre aceștia se numără Belén Cuesta (Fabiola de Mora y Aragón); Josean Bengoetxea (omul de afaceri din San Sebastian Nicolás Bizkarrondo); Cecilia Solaguren (soția sa Virgilia Mendizabal); Adam Quintero (Ramón Esparza - partenerul și colaboratorul designerului); Thomas Coumans (Wladzio D'Attainville - partener de viață și de afaceri al lui Cristóbal Balenciaga); Gemma Whelan (Prudence Glyn - jurnalistă la The Times); Anouk Grinberg (Coco Chanel); Gabrielle Lazure (Carmel Snow - director de modă la Harper's Bazaar). director de modă la Harper's Bazaar); Patrice Thibaud (Christian Dior); Nine d'Urso (modelul Colette); și Anna-Victoire Olivier (actrița Audrey Hepburn).

"Cristóbal Balenciaga" este opera unor profesioniști remarcabili. La coloana sonoră a producției a lucrat și compozitorului Alberto Iglesias, câștigător a 11 premii Goya, nominalizat de patru ori la Oscar, de trei ori la BAFTA și de două ori la Globurile de Aur; designerul de costume este Bina Daigeler, nominalizată la Oscar pentru filmul live-action 'Mulan' al studiourilor Walt Disney și nominalizată la Emmy pentru costumele din 'Mrs. America"; directorul de imagine este Javier Agirre Erauso, câștigător al premiului Goya pentru "Giant". Mikel Serrano, câștigător al Premiului Goya pentru 'The Giant' și 'Sabbath of the Sisters', este director artistic; Karmele Soler, câștigător al Premiului Goya pentru 'The Skin I Live In', este make-up artist. Creatorii producției sunt Lourdes Iglesias, Aitor Arregi, Jon Garaño și Jose Mari Goenaga.

Datorită funcției de control parental, Disney+ rămâne o experiență de vizionare adecvată pentru toți membrii familiei. Abonații pot stabili limite de acces la conținut pentru adulți și pot crea profiluri protejate prin PIN, alături de profilurile deja existente pentru copii.