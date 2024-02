Este sezonul 4 din „True Detective“ inspirat din fapte reale? Detaliile care amintesc de incidentul Diatlov, în care nouă turiști au murit în condiții misterioase

Sezonul 4 din True Detective, Night Country, este cel mai supranatural de până acum al serialului de antologie polițistă de la HBO.

Fanii serialului-fenomen sunt probabil sceptici în legătură cu zvonurile online care susțin că sezonul 4 este inspirat din evenimente reale.

De menționat că sezonul 4 din True Detective nu se bazează direct pe o poveste adevărată. Este o operă de ficțiune în toată regula, nu o dramă istorică. Chiar și așa, a patra serie a serialului HBO se inspiră în mare măsură dintr-o tragedie din viața reală: incidentul Diatlov, scrie escapistmagazine.com.

Un eveniment bizar, niciodată explicat în mod concludent, incidentul din Pasul Diatlov a implicat moartea a nouă excursioniști sovietici în 1959. Unii membri ai grupului au murit din cauza rănilor macabre - gândiți-vă la lipsa globilor oculari și a limbilor - în timp ce alții au decedat din cauza hipotermiei. Niciunul dintre ei nu a fost găsit îmbrăcat corespunzător pentru condițiile de îngheț, pentru că se pare că au fugit panicați din cortul lor.

Dacă toate acestea vă sună familiar, este pentru că reflectă o mare parte din ceea ce se întâmplă în primele trei episoade ale sezonului 4 din True Detective. Aici, mai mulți lucrători de la stația de cercetare Tsalal mor după ce se avântă goi în pustietățile din Alaska. Pe drum, ei suferă răni ciudate, nu foarte diferite de cele asociate cu incidentul Diatlov. Chiar și o limbă rătăcită apare la stația de cercetare (deși este legată de o crimă separată).

Singurul detaliu pe care Issa López, producătoarea sezonului, l-a adăugat a fost "Corpsicle", o grămadă înfiorătoare de cadavre înghețate împreună. În realitate, bietele suflete prinse în incidentul Diatlov au lăsat în urmă opt corpuri distincte, separate.

Incidentul Diatlov nu este nici singura sursă de inspirație din True Detective Sezonul 4. López și echipa sa împrumută, de asemenea, elemente din legenda (oarecum exagerată) a lui Mary Celeste. Dacă nu sunteți la curent cu misterele maritime, Mary Celeste a fost o navă comercială al cărei echipaj a dispărut aparent similar cu modul în care dispar muncitorii Tsalal în episodul de debut al sezonului 4.

În afară de asta, True Detective: Night Country are ca principale influențe alte opere ale culturii pop. Printre acestea se numără Alien al lui Ridley Scott, The Shining al lui Stanley Kubrick și The Thing al lui John Carpenter - toate acestea fiind enumerate de López într-un interviu recent acordat A.V. Club.

Cel de-al patrulea sezon din True Detective face, de asemenea, referiri frecvente la propriul său prim sezon, care a fost parțial inspirat de colecția de povestiri The King in Yellow (Regele în galben) din 1895.