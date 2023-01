Oscar 2023. Nominalizările pentru cele mai dorite trofee din lumea filmului LIVE VIDEO

Academia Americană de Film anunță nominalizările pentru cea de-a 95-a gală de decernare a premiilor Oscar.

Cel mai așteptat eveniment din lumea filmului va avea loc pe 12 martie, la Dolby Theatre din Los Angeles, California. Jimmy Kimmel va prezenta cea de-a 95-a gală de decernare a premiilor Oscar. Este a treia oară când cunoscutul actor de comedie şi prezentator de talk-show este ales ca gazdă a galei.

Știre în curs de actualizare

Nominalizări Oscar 2023

Cea mai bună actriță rol secundar

Angela Bassett în „Black Panther: Wakanda Forever“

Hong Chau în „The Whale“

Kerry Condon în „The Banshees of Inisherin“

Jamie Lee Curtis în „Everything Everywhere All at Once“

Stephanie Hsu în „Everything Everywhere All at Once“

Cele mai bune costume

„Babylon“

„Black Panther: Wakanda Forever“

„Elvis“

„Everything Everywhere All at Once“

„Mrs. Harris Goes to Paris“

Cel mai bun sunet

„All Quiet on the Western Front“

„Avatar: The Way of Water“

„The Batman“

„Elvis“

„Top Gun: Maverick“