„Murder Mystery 2“ : Cum se poate transforma o petrecere într-o aventură periculoasă și amuzantă

Nick și Audrey, interpretați de către Adam Sandler și Jennifer Aniston, revin în „Murder Mystery 2“ și trec prin răsturnări de situații în Hawaii și Paris, într-o aventură care ține publicul cu sufletul la gură.

→ Imaginea 1/5: „Murder Mystery 2” îi readuce în prim-plan pe Nick și Audrey, un cuplu obișnuit pus în situații neașteptate

Comedia de acțiune „Murder Mystery 2“, marca Netflix, continuă povestea cuplului obișnuit Nick și Audrey Spitz, care au devenit detectivi particulari. Interpretate de Adam Sandler și Jennifer Aniston, cele două personaje ajung în situații extraordinare și neobișnuite pentru un cuplu liniștit care încearcă să își rezolve și problemele din căsnicie. Cel de-al doilea film din seria „Murder Mystery“ îi regăsește pe Nick și Audrey în mijlocul unei răpiri internaționale, totul plecând de la un eveniment ce ar fi trebuit să fie unul fericit: căsătoria prietenului lor, Vikram „The Maharajah“ Govindan, pe o insulă privată.

„Weekend Adevărul“ a discutat cu regizorul filmului, Jeremy Garelick, despre viziunea pe care a avut-o, ce a însemnat să filmeze în timpul pandemiei de COVID-19 în două locații foarte îndepărtate una de cealaltă – Hawai și Paris –, dar și cum a descoperit că Jennifer Aniston este mai puternică decât pare. „După ce am citit scenariul scris de James Vanderbilt am spus: «Wow! Va fi un film scump». Abia așteptam să trecem la treabă și să îmi adaug nota personală și viziunea în scenariu, însă am văzut de la început potențialul mare al acestei comedii de acțiune“, a declarat regizorul. De asemenea, acesta ne-a dezvăluit și faptul că de la început a vrut să plaseze cele două personaje în mijlocul celor mai neobișnuite și extraordinare situații la care s-ar putea gândi cineva. „Am vrut ca fiecare secvență să fie cea mai amuzantă și cea mai captivantă, să împing totul dincolo de limite, dar atât cât îmi permitea bugetul filmului“, a adăugat Jeremy Garelick. Singurele limitări impuse au fost cele legate de COVID-19 și măsurile luate împotriva răspândirii virusului, însă, dincolo de acestea, regizorul ne-a mărturisit că a putut crea ceea ce și-a dorit: „Sunt foarte puține lucruri pe care le-aș fi văzut în film, dar nu le-am putut face“.

Aventură și comedie

„Murder Mystery 2“ continuă povestea lui Nick și Audrey Spitz, care în primul film ajung să își descopere talentele de detectivi după ce li se înscenează uciderea unui miliardar. Jeremy Garelick, care nu a făcut parte din echipa primului film, a declarat pentru „Weekend Adevărul“ că nu a simțit nicio presiune în ceea ce privește sequelul: „Am vrut să aduc o perspectivă nouă asupra seriei și am luat totul de la zero pentru că am vrut să fac un film de sine stătător, să schimb ușor genurile și să mă asigur că este mai mult decât o aventură“.

Și tocmai partea de aventură și acțiune a fost cea care l-a solicitat cel mai mult, regizorul dezvăluindu-ne care a fost procesul scenelor de acțiune. „A fost nevoie de foarte multă pregătire, de imaginație și de muncă în echipă. Am vrut să pun un cuplu obișnuit în situații neobișnuite, iar reacțiile lor să fie foarte reale. Sper că mi-a ieșit. Am pregătit scenele de acțiune făcând desene, adăugând muzica, dialogul și prezentând viziunea întregii echipe, dar mai ales lui Adam și Jen pentru a avea un context al rolurilor lor în scena respectivă“. Totodată, acesta a punctat faptul că pentru realizarea filmului a fost nevoie de o muncă de echipă enormă.

Toate eforturile au dat roade, căci comedia a curs parcă de la sine atât în fața camerelor de filmat, cât și în spatele lor: „Secretul unei comedii bune este destul de simplu: să ai actori amuzanți în film. Jen și Adam sunt cei mai amuzanți oameni de pe Planetă și mi-au făcut treaba foarte ușoară. Uneori nici nu trebuia să spun «Acțiune»“, a dezvăluit rezigorul Jeremy Garelick.

O filmare du-te-vino

Nick și Audrey se regăsesc în mijlocul unei noi aventuri atunci când prietenul lor Vik este răpit în Hawaii, iar pentru a-l salva trebuie să călătorească la Paris pentru a plăti o răscumpărare în valoare de 70 de milioane de dolari. Scenele au fost filmate chiar pe insula americană și în capitala Franței, iar distanța dintre cele două locații a dus filmările la un nou grad de intensitate, după cum ne-a povestit regizorul: „Am filmat în Paris și în Hawaii, fiind situate la 12 ore de zbor distanță. Nimeni nu s-a gândit dinainte la diferența de fus orar: când terminam treaba din preproducție într-o parte, începea în cealaltă, iar când am început să filmăm, făceam ture între Hawaii și Paris. Am fost atât de fericit când am terminat secvențele din Hawaii și mai rămăseseră doar câteva în Paris pentru că în sfârșit puteam să dorm și eu puțin“ (râde). Însă, dincolo de greutățile întâmpinate, întreaga experiență a fost una extraordinară pentru Jeremy Garelick: „A fost minunat să filmăm în locațiile din Paris! Mi se părea ireal că ceea ce scrisesem în scenariu se întâmpla, iar noi filmam la Turnul Eiffel. A fost o oportunitate minunată. Ador Parisul!“.

Regizorul Jeremy Garelick i-a îndemnat pe cei care vor să se amuze și să uite pentru câteva zeci de minute de griji și supărări să se uite la filmul „Murder Mystery 2“ pentru că „este un film amuzant și poți participa la el activ încercând să îți dai seama cine este criminalul sau răpitorul. Pur și simplu pornești cu Nick și Audrey într-o călătorie și râzi pe tot parcursul, iar la sfârșit poate l-ai identificat corect pe răpitor sau poate nu. Ar fi amuzant să te uiți la film cu prietenii tăi“.

Jennifer Aniston, mai puternică decât pare

Regizorul american a mai povestit pentru „Weekend Adevărul“ și cea mai amuzantă întâmplare de pe platourile de filmare, atunci când a descoperit faptul că Jennifer Aniston este mai puternică decât ar fi crezut. „În film, este o scenă în care Jen și Adam se rostogolesc unul peste celălalt, dar nu voiam ca ei să facă într-adevăr asta pentru că eram îngrijorat ca Jen să nu se rănească din cauza greutății. Mi-a spus că poate face asta și m-a îndemnat să mă așez cu spatele pe spatele ei, iar eu sunt mai greu decât Adam. A fost foarte amuzant când ne-a arătat cât de puternică este. Chiar este!“, a povestit regizorul.