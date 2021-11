Cât de repede se răspândeşte varianta Omicron şi cât este de îngrijorătoare? Ce spun oamenii de ştiinţă

OMS a declarat că se coordonează cu numeroşi cercetători din întreaga lume pentru a înţelege mai bine cum va influenţa această variantă pandemia COVID-19, noi rezultate fiind aşteptate în următoarele "zile şi săptămâni".

Mai mulţi experţi în boli intervievaţi de Reuters au declarat că există deja motive solide pentru a crede că Omicron va face ca vaccinurile să fie mai puţin eficiente.

Varianta are în comun cu alte două tulpini anterioare, Beta şi Gamma, mai multe mutaţii care le-au făcut mai puţin vulnerabile la apărarea oferită de vaccinuri. În plus, Omicron are 26 de mutaţii unice, multe dintre ele în regiuni vizate de anticorpii vaccinali.

Cât de repede se răspândeşte noua variantă?

Experţii spun că această întrebare este una la acre se va răspunde cel mai probabil foarte târziu.

„Întrebarea, de fapt, este cât de transmisibil este Omicron în raport cu Delta. Acesta este lucrul important, important, important pe care trebuie să îl ştim", a declarat John Moore, profesor de microbiologie şi imunologie la Weill Cornell Medical College din New York.

Oficialii sud-africani au tras un semnal de alarmă cu privire la Omicron după ce au identificat doar câteva zeci de cazuri ale acestei variante.

Oamenii de ştiinţă urmăresc îndeaproape dacă aceste cazuri provocate de Omicron, raportate în bazele de date publice, vor începe să le înlocuiască pe cele cauzate de Delta. Procesul poate dura între 3 şi 6 săptămâni, în funcţie de cât de repede se manifestă noua tulpină.





Momentan există informaţii contradictorii

În termen de două săptămâni, „vom avea o idee mai clară despre gravitatea bolii", a declarat Dr. Peter Hotez, expert în vaccinuri şi profesor de virologie moleculară şi microbiologie la Baylor College of Medicine.

„Vedem informaţii diferite - unii spun că este o boală foarte uşoară, iar alţii (raportează) unele cazuri grave în spitalele din Africa de Sud".

Într-un interval de timp similar, cercetătorii au declarat că aşteaptă răspunsuri cu privire la posibilitatea ca Omicron să se sustragă protecţiei oferite de vaccinuri, scrie Hotnews.

Dtele vor proveni din testele de laborator pe probe de sânge ale unor persoane imunizate sau de la animale de laborator.