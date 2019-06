„Diabeticii nu au voie să conducă maşina.“ Topul celor mai frecvente mituri despre boala zahărului

În jurul diabetului zaharat s-au format în timp o serie de prejudecăţi fără niciun fundament ştiinţific, dar la care ne este greu să renunţăm. Primul şi poate cel mai frecvent mit este acela că persoanele care mănâncă mult zahăr ajung să facă diabet. Un alt mit este acela că pacienţii cu diabet nu au voie să mănânce deloc zahăr. Dr. Julieta Cristescu, medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice, în cadrul Bio-Medica International din Bucureşti, abordează subiectul prejudecăţilor care gravitează în jurul acestei afecţiuni medicale, explicând cum stau, de fapt, lucrurile.

MIT. „Diabeticii nu au voie să mănânce deloc zahăr“

Chiar dacă diabeticii trebuie să fie mai atenţi la consumul de carbohidraţi care pot determina creşteri bruşte ale glicemiei, acest lucru nu înseamnă că zaharurile trebuie eliminate în totalitate din dietă, ci doar zahărul rafinat. Zaharurile provenite din legume şi fructe sunt premise cu măsură. „Carbohidraţii pot să facă parte din dieta persoanei care suferă de diabet, doar că trebuie consumaţi în cantităţi limitate şi poate mai puţin frecvent decât în cazul persoanelor sănătoase, astfel încât să nu determine o creştere rapidă şi mare a glicemiei. Carbohidraţii fac parte dintre alimentele recomandate pentru a fi luate în calculul raţiei zilnice a alimentaţiei corecte pentru toate persoanele, dar la pacienţii cu diabet, cu deosebire, trebuie apreciate cantitativ“, mai spune medicul primar diabetolog.

MIT. „Zahărul provoacă diabet“

Consumul de zahăr în sine nu provoacă diabet zaharat. Studiile documentate, efectuate de-a lungul timpului, susţin că nu zahărul în sine duce la creşterea alarmantă a valorilor glicemiei, ci cantităţile mari de alimente dulci ingerate, mai ales dacă persoana în cauză are şi alte probleme de sănătate. „De exemplu, în cele mai multe cazuri, diabetul are legătură cu moştenirea genetică, ceea ce înseamnă că se manifestă mai ales dacă persoana în cauză are în familie persoane cu diabet sau alte tulburări metabolice. Diabetul de tip 1 apare, de regulă, la vârste tinere şi este, de multe ori, moştenit genetic sau declanşat de anumite infecţii, cum sunt cele care distrug celulele producătoare de insulină, determinând privare de aport de insulină proprie şi e firesc, deci, să fie insulinodependent. Pe de altă parte, diabetul zaharat de tip 2, care este non-insulinodependent la debut de obicei, poate avea cauze genetice, dar poate să fie declanşat de factori ce ţin mult de stilul de viaţă. Excesul de greutate, nivelul ridicat al tensiunii arteriale, vârsta mai mare de 45 de ani şi sedentarismul sunt doar câţiva dintre factorii de risc care cresc predispoziţia pentru diabetul zaharat“, adaugă dr. Julieta Cristescu.

MIT. „Diabetul zaharat de tip 2 este o afecţiune comună şi uşoară“

Total greşit, atrage atenţia medicul diabetolog. „Dacă nu este ţinut sub control, diabetul zaharat poate să conducă la complicaţii severe, chiar ameninţătoare de viaţă. Un bun management al bolii, cu respectarea tratamentului şi a unui stil de viaţă sănătos, poate să scadă mult riscul de complicaţii, dar acest lucru nu înseamnă că diabetul este o afecţiune uşoară, de neglijat.“

MIT. „Diabetul zaharat de tip 2 afectează doar persoanele supraponderale şi obeze“

Chiar dacă, de multe ori, diabetul zaharat este în strânsă legătură cu greutatea, este greşit să credem că doar persoanele supraponderale sau obeze suferă de diabet. Aproximativ 20% din pacienţii cu diabet zaharat au o greutate normală.

MIT. „Diabeticii trebuie să mănânce doar alimente pentru diabetici“

Alimentele pentru diabetici, denumite ca atare, se referă în special la dulciuri. Aceste alimente pot să afecteze şi ele nivelurile glicemiei, sunt costisitoare şi pot avea o serie de efecte adverse, atrage atenţia medicul.

MIT. „Persoanele care suferă de diabet nu au voie să conducă autoturisme“

La un pacient cu diabet aflat sub tratament poate să apară scăderea glicemiei sub limita acceptată ca „normală“ şi, astfel, pacientul poate deveni inconştient. Cu toate acestea, hipoglicemia poate fi prevenită sau tratată imediat cu puţin zahăr, aşa că persoanele care suferă de diabet nu au riscuri mai mari asociate cu şofatul decât alţi conducători auto care nu suferă de această afecţiune, dar sunt obligate să respecte anumite recomandări.

MIT. „Diabeticilor le este interzis sportul“

O serie de sportivi au infirmat deja acest mit, la nivel mondial. Mulţi pacienţi cu diabet, aflaţi chiar pe tratament cu insulină, au înregistrat performanţe sportive deosebite. Sigur că există anumiţi factori care trebuie luaţi în calcul, dar persoanele care suferă de diabet au nevoie de sport şi de mişcare la fel ca acelea care nu suferă de această condiţie. „Cel mai probabil, mitul a luat naştere ca urmare a asocierii cu nivelul mic de zahăr din sânge – hipoglicemie – şi lipsa de energie pentru o activitate fizică. De fapt, nu există o limitare anume când vine vorba de mişcare în rândul diabeticilor. Iar explicaţia este una simplă: insulina poate face ca persoana să fie mai activă decât de obicei, insulina fiind anabolizantă, ca urmare a acţiunii de scădere a nivelului de glucoză din sânge prin tratament. Mişcarea chiar le este indicată pacienţilor diabetici, pe lângă tratamentul medicamentos şi o alimentaţie cât mai sănătoasă şi echilibrată, fiind chiar un mijloc terapeutic de echilibrare, cu condiţia să fie adaptată unui anumit ritm, personalizată pacientului“, mai recomandă dr. Julieta Cristescu.

MIT. „Diabeticii pot orbi şi pot ajunge la amputarea membrelor“

Diabetul este una dintre principalele cauze ale orbirii şi poate conduce la amputări de membre. „Cu toate acestea, atât timp cât pacienţii reuşesc să îşi ţină sub control glicemia, greutatea, tensiunea arterială şi renunţă la fumat, îşi cresc şansele de a evita complicaţiile. Aşadar, complicaţiile pot fi prevenite.“

MIT. „Diabetul este o afecţiune contagioasă“

Diabetul nu se „ia“ – nu poate fi transmis prin strănut, prin sânge sau alte mjiloace. „Singura cale prin care diabetul se poate «transmite» este pe cale genetică, dar chiar şi aşa vorbim de o anume probabilitate, de o predispoziţie genetică“, conchide medicul diabetolog Julieta Cristescu.

