 Dan Reșitnec, secretarul general al Guvernului, a demisionat după cinci luni în funcție. USR: „A început să deschidă registrele privilegiilor” | adevarul.ro
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Dan Reșitnec, secretarul general al Guvernului, a demisionat după cinci luni în funcție. USR: „A început să deschidă registrele privilegiilor”

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Dan Reșitnec a fost eliberat, la cerere, din funcția de secretar general al Guvernului, la mai puțin de o jumătate de an de la numirea sa în fruntea Secretariatului General al Guvernului. Decizia a fost publicată miercuri, 21 octombrie, în Monitorul Oficial și este semnată de premierul Luca Niculescu.

Dan Reșitnec a fost numit în funcție pe 27 aprilie 2026
Dan Reșitnec a fost numit în funcție pe 27 aprilie 2026 Foto: FB Dan Reșitnec

Până la desemnarea unui nou titular, atribuțiile de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, vor fi exercitate de Petru Farago, actual secretar general adjunct al Guvernului și secretar de stat.

„A refuzat să mai prelungească contractele prin care unele partide primeau sedii, clădiri de patrimoniu, la preț mult sub piață” 

Plecare din funcție a lui lui Reșitnec vine în contextul schimbărilor produse după instalarea noului Executiv.

„Mulțumim, Dan! Pentru că ai pus întrebările pe care prea mulți le evitau: cine folosește proprietățile statului, cât plătește și ce primesc românii în schimb? La Secretariatul General al Guvernului, Dan Reșitnec a început să deschidă registrele privilegiilor. A publicat patrimoniul RA-APPS: imobile, beneficiari, suprafețe, chirii și condiții de atribuire. Au fost făcute publice și informații despre mașini, renovări, reparații și mobilare. Publicarea datelor persoanelor fizice a fost ulterior suspendată în instanță.  A refuzat să mai prelungească contractele prin care unele partide primeau sedii, clădiri de patrimoniu, la preț mult sub piață, așa cum este în cazul partidului lui Dan Voiculescu”, a transmis, miercuri, USR, într-un comunicat postat pe Facebook.

„A identificat 47 de organizații cu încălcări evidente ale obligațiilor de raportare”

USR a amintit că Dan Reșitnec a introdus și criterii de performanță pentru conducerea RA-APPS: „realizarea a minimum 85% din programul de investiții, reducerea proprietăților care produc pierderi și creșterea veniturilor din închiriere”.

„Patrimoniul statului trebuie administrat cu răspundere. Fiecare vilă lăsată în pierdere și fiecare privilegiu întreținut au o factură. A început să taie și din cheltuielile propriului aparat. În mai-august 2026, cheltuielile de protocol au scăzut cu aproape 46% față de aceeași perioadă a anului trecut: aproximativ 480.000 de lei economisiți. A făcut prima inventariere completă a ONG-urilor de utilitate publică. Raportul a identificat 47 de organizații cu încălcări evidente ale obligațiilor de raportare. Un statut care aduce beneficii publice trebuie să vină și cu obligația de a da socoteală”, se mai arată în comunicat.

USR a mai subliniat că în mandatul de cinci luni al lui Dan Reșitnec, Secretariatul General al Guvernului a raportat „îndeplinirea a 21 de jaloane și ținte PNRR, direct sau prin Transelectrica, iar ar 200 de tineri au intrat în 41 de instituții prin programul de internship guvernamental”.

„Am făcut tot ce a ținut de mine pentru a tăia din privilegii”

Dan Reșitnec a fost numit în funcție pe 27 aprilie 2026, după retragerea PSD de la guvernare și demisia fostului secretar general, Radu Oprea. Acesta a ocupat poziția pe durata guvernului interimar condus de Ilie Bolojan și în perioada de tranziție către noul cabinet instalat la Palatul Victoria.

„Am făcut tot ce a ținut de mine pentru mai multă transparență, pentru a tăia din privilegii și pentru a întări încrederea în această instituție. Au rămas multe de făcut. Dar fiecare pas spre o administrație mai eficientă și mai deschisă este important, fiindcă respectul se câștigă prin muncă și prin felul în care aceasta își îndeplinește responsabilitățile față de cetățeni”, a transmis Dan Reșitnec, marți, 20 octombrie, pe Facebook.

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