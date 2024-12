Încep discuțiile la Guvern despre „Ordonanța trenuleț”. Revolta reprezentanților patronatelor

Noul ministru al Finanțelor, Tanczos Barna, a sosit la Guvern pentru a discuta cu premierul Marcel Ciolacu, despre așa-numita ordonanță trenuleț vineri, 27 decembrie.

Ministerul Finanţelor pregăteşte aşa-numita ”ordonanţă trenuleţ” prin care trebuie să decidă dacă va indexa sau nu salariile şi pensiile.

Ordonanța trebuie să fie aplicată până la sfârşitul anului, pentru a putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2025.

Se discută şi despre eliminarea tichetelelor de masă şi a voucherelor de vacanţă. În plus, ar urma să fie blocate angajările la stat şi îngheţate salariile demnitarilor.

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) se arată revoltată de această ordonanță, fiind de părere că, coaliția pro-europeană pune la pământ o industrie esenţială pentru economia României, fără consultări.

„În cel mai pur stil dictatorial, aşa-zisa alianţa pro-europeană scoate pe ascuns din sertarele ei otrăvite o ciornă de ordonanţă, o aruncă pe surse în presă şi în mai puţin de 24 de ore, transformă această abominaţie economică într-un instrument oficial de destabilizare”, a declarat Federația, conform News.ro.

Chiar și Federația Patronatelor din Industria Ospitalității a comentat decizia, declarând că eliminarea tichetelor afectează peste 1,3 milioane de persoane.

„Nu ne întoarceți cu 20 de ani în urmă! Eliminarea tichetelor de vacanță afectează direct peste 1,3 milioane persoane - și ne referim aici la numărul de persoane din aparatul bugetar - plus peste 400.000 de angajați HoReCa, plus turismul românesc per ansamblu.”, a declarat Corina Martin, Secretar General FPIOR.

De asemenea, mai spune despre ordonanță că distruge turismul românesc

„Reducerea aparatului administrativ, a numărului de funcționari publici, a numărului de agenții și autorități naționale care au supradimensionat și încărcat, ani la rând, aparatul administrativ - acestea sunt măsuri care pot scuti bani la buget, fără sa distrugă turismul românesc”, a informat Federația Ospitalității.