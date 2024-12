Federația Ospitalității protestează față de „ordonanța trenuleț”: Distruge turismul românesc

Federația Ospitalității protestează față de măsurile vehiculate în spațiul public în ultima perioadă, care ar elimina voucherele de vacanță, spunând că „ordonanța trenuleț” ar distruge turismul românesc.

„Reducerea aparatului administrativ, a numărului de funcționari publici, a numărului de agenții și autorități naționale care au supradimensionat și încărcat, ani la rând, aparatul administrativ - acestea sunt măsuri care pot scuti bani la buget, fără sa distrugă turismul românesc”, a informat Federația Ospitalității.

În numele celor 29 de Patronate HORECA pe care le reprezentăm, ne opunem categoric intenției Guvernului de eliminare a tichetelor de vacanță.

„Nu ne întoarceți cu 20 de ani în urmă! Eliminarea tichetelor de vacanță afectează direct peste 1,3 milioane persoane - și ne referim aici la numărul de persoane din aparatul bugetar - plus peste 400.000 de angajați HoReCa, plus turismul românesc per ansamblu.”, a declarat Corina Martin, Secretar General FPIOR.

George Lică: 80% din Eforie functioneaza cu vouchere de vacanță

„Știm ca momentul actual pe care îl traversăm este extrem de dificil pentru România și noi toți - întregul mediu de afaceri - cerem redimensionarea măsurilor economice și a restricțiilor ce trebuie introduse, urgent, în această situație”, a afirmat George Lică, reprezentantul patronatului Eforie.

​Potrivit acestuia, eliminarea voucherelor de vacanță va avea consecințe catastrofale, care vor anula toate progresele făcute în industrie în acești ani:

​1. Scăderea cu 30-40% a veniturilor din turism, un sector vital pentru economia românească.

​2. Dispariția șanselor pentru mii de români – în special cei cu venituri modeste – de a avea acces la vacanțe, tratamente de recuperare sau odihnă.

Aproape 16% dintre angajații din sectorul public au beneficiat pentru prima dată în viața lor de o vacanță datorită acestor vouchere!

​3. Pierderea încrederii investitorilor privați, care vor fi forțați să își reducă activitatea sau să își închidă afacerile, contribuind astfel la creșterea șomajului.

​4. Impact negativ asupra altor industrii conexe – transport, alimentație publică, cultură și agrement – care depind de turism pentru a supraviețui.

​5. Va îngheța sau anula investițiile în infrastructura turistică. Hoteluri noi și modernizate de 4 și 5 stele aflate în proiect nu vor mai fi construite.

​6. Va anula succesul ultimilor ani de eliminare a turismului la negru;

Numărul unităților clasificate s-a dublat în ultimii 10 ani.

​7. ⁠Balanța valutară va fi grav afectată, miliarde de euro vor lua drumul Greciei, Turciei, Bulgariei în loc să rămână în țară.

Eliminarea tichetelor de vacanță afectează direct peste 1,3 milioane persoane - și ne referim aici la numărul de persoane din aparatul bugetar, la care adăugăm peste 400.000 angajați în sectorul HORECA - ce lucrează în mod direct în turism sau în mod îndirect, în activitățile conexe turismului - Transport, comerț, agrement, muzee, operatori din centrele de agrement etc.

Federația Ospitalității trage astfel un semnal ferm de alarmă către Guvern, cerându-i să „elimine risipa și ineficiența publică”, fără să se atingă de voucherele de vacanța în România.