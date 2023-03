Studenții și elevii militari vor primi normă de hrană și când nu sunt prezenți în instituțiile de învățământ

Deputații au adoptat astăzi, 14 martie, un proiect de lege care prevede că elevii și studenții militari vor avea dreptul la normă de hrană și în perioada în care nu sunt prezenți în instituțiile militare de învățământ.

Proiectul de lege prevede modificarea art. 4. alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, în sensul acordării valorii financiare a normei de hrană la care au dreptul şi studenţilor şi elevilor militari din instituţiile militare de învăţământ pe perioada în care aceştia nu sunt prezenţi în instituţiile militare de învăţământ şi astfel nu li se asigură hrană preparată, potrivit Agerpres.

Un amendament la proiectul de lege prevede că în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a legii, Guvernul, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, va modifica în mor corespunzător Hotărârea Guvernului nr.501/1994 privind aprobarea normelor de hrană pe plafoane calorice, categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională în care se aplică acestea, cu modificările şi completările ulterioare.

Senatorul Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării și inițiatorul proiectului de lege, a precizat că proiectul este „atât de mic față de marile nevoi pe care le au în acest moment militarii români”.

„Văzând această deschidere pe care Parlamentul României o are, cred că va trebui ca în viitor să legiferăm mai mult în această direcţie. Legislaţia militară cred că ar trebui mult actualizată în acest moment, pentru că un număr semnificativ de militari, aproximativ 10% dintre militarii români, au solda de funcţie, în acest moment, sub salariul minim brut garantat în plată de 3.000 lei, fiind necesară o ajustare foarte rapidă a acestei valori. 62% dintre angajaţii din Armata României au o soldă lunară sub câştigul salarial mediu brut de 6.789 lei", a declarat Vasile Dîncu, potrivit Agerpres.

Fostul ministru al Apărării a afirmat că personalul militar care face parte din categoria de salariați nu a atins nivelul de salarizare prevăzut de lege pentru anul 2022, iar valoarea compensației valorice a normelor de hrană în plată se menține la nivelul anului 2019.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional.