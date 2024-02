Stroe, despre o propunere a președintelui Iohannis pentru șefia NATO: Are suficientă expertiză și experiență

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a explicat pentru „Adevărul” că ar fi onorant pentru România să aibă un reprezentant la nivelul celei mai înalte funcții din NATO, în contextul în care în spațiul public au apărut informații cu privire la o propunere a președintelui Klaus Iohannis.

„Evident că ar fi onorat şi important pentru România să aibă un reprezentant la acest nivel, iar acesta să fie președintele Klaus Iohannis. După cel mai lung mandat ca preşedinte al unei ţari membre UE și NATO, consider că are suficientă expertiză și experiență pentru a ocupa o asemenea poziție. Dar foarte important, are și recunoașterea partenerilor noștri”, a susținut purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, pentru „Adevărul”.

Reprezentantul PNL a mai afirmat că „președintele Kaus Iohannis este un om politic foarte implicat in politica internațională, apreciat la Washington, Bruxelles… şi are relaţii foarte bune cu multe din cancelariile tarilor membre”.

Iohannis, propus pentru funcția de secretar general al NATO

România ar fi anunțat oficial aliații că îl propune pe Klaus Iohannis pentru conducerea NATO, potrivit unei postări pe platforma X a unui corespondent din SUA. Informația este susținută și de surse guvernamentale citate de G4Media. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a refuzat însă să comenteze subiectul într-o conferință de presă.

Mihai Tudose, fost premier și actual vicepreședinte al PSD, susține că ar fi „onorant” pentru țara noastră dacă președintele Klaus Iohannis ar ajunge să ocupe șefia NATO și nu se pune problema ca partidul său și Guvernul să nu susțină un asemenea demers.

Precizările premierului

Și Marcel Ciolacu s-a poziționat tot pe aceeași linie: „Dacă doriţi părerea mea - aş fi mândru ca şi român ca preşedintele României să ocupe o funcţie politică la nivel mare, cum aş fi de altfel mândru pentru orice român”.

Premierul a subliniat totodată că fiind o înțelegere PNL-PSD, puterea de negociere e mai mare și a vorbit inclusiv de posibilitatea unei funcții „euroatlantice”: „Vom avea o putere dublă de negociere în ambele familii politice. Acestea sunt plusuri. Românii vor o voce puternică, românească, în structurile europene, şi euroatlantice”