Sondaje de ultimă oră înaintea alegerilor prezidențiale: diferențe semnificative în ceea ce privește candidații care ar putea să ajungă în turul al doilea

În ultimele zile ale campaniei electorale, două sondaje prezentate publicului arată diferențe semnificative în ceea ce privește candidații care ar putea să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România, pe 8 decembrie.

Un sondaj realizat de Verifield la comanda USR, publicat cu doar două zile înainte de alegeri, arată o competiție strânsă între George Simion (AUR) și Elena Lasconi (USR), amândoi având câte 19% din intențiile de vot. În același timp, candidatul PSD, Marcel Ciolacu, se află pe primul loc, cu 24,5% din susținerea electoratului.

Pe de altă parte, un alt sondaj, realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA), indică o situație ușor diferită. Potrivit acestuia, Marcel Ciolacu ar obține 26% din voturi, fiind clar lider al competiției. George Simion se află pe locul al doilea, cu 16,8%, iar Nicolae Ciucă (PNL) este aproape de el, cu 16,3%. Elena Lasconi, candidatul USR, ar obține 13,8% din intențiile de vot, iar Călin Georgescu, candidat independent susținut de AUR, ar fi la 6,8%.

Datele din sondajele realizate reflectă diferențe semnificative în estimările pentru cei care ar putea intra în turul al doilea, cu o marjă de eroare de ±2,31% în cazul studiului Verifield și un eșantion de aproape 2.000 de persoane pentru sondajul CIRA. Marja de incertitudine sugerează că rezultatele pot fi încă influențate de evoluțiile din ultimele zile de campanie.

Deși Ciolacu se află în frunte în ambele sondaje, competiția pentru locul al doilea pare să rămână deschisă, iar finalul campaniei electorale promite un tur doi extrem de tensionat, cu mize semnificative pentru direcția politică a României în următorii ani.