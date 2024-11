Dacian Cioloş anunță că o votează pe Elena Lasconi: „Singura care pare că nu are legături cu sistemul corupt”

Fostul președinte REPER, Dacian Cioloș, a mărturisit joi că își gândește strategic votul la alegerile prezidențiale 2024 și a anunțat că o va vota pe Elena Lasconi, candidata USR, partid pe care, de asemenea, l-a condus.

„Am decis să o votez pe Elena Lasconi duminică. Se face politică în România tot mai mult de dragul politicii și puterii cu orice preț și tot mai puțin pentru interesul public sau pentru cauze relevante pentru anumite grupuri sociale. Nivelul de moralitate, de bun-simț, de competență în politica românească a scăzut considerabil. Încercările de a aduce „sânge proaspăt” în partide au o rată de succes foarte mică, pentru că foarte mulți dintre tinerii politicieni învață rapid obiceiurile și metehnele celor vechi. Această realitate se reflectă clar în calitatea candidaților la alegerile prezidențiale din acest an”, a spus Dacian Cioloș, într-un mesaj pe Facebook.

„Evitarea unei situații dezastruoase în turul doi”

A mărturisit însă că nu vede un candidat pentru care să voteze „cu inima împăcată”, pe deplin convins că face „o alegere bună”.

„De aceea, am ajuns să-mi gândesc votul mai degrabă strategic, încercând să contribui la evitarea unei situații dezastruoase în turul doi și, implicit, pentru viitorul României. Doamna Lasconi nu este un candidat pe care sa-l consider suficient de pregătit pentru ceea ce cred ca trebuie să însemne Președintele României, iar lipsurile sale, mai ales în materie de politică externă, s-au văzut în dezbaterile și interviurile recente. Leadership-ul partidului pe care îl conduce s-a dovedit de foarte multe ori nerezonabil și foarte puțin deschis la negocieri, ceea ce nu îmi dă multe speranțe când vine vorba de exercitarea, ca președinte, a îndatoririlor constituționale de mediere între forțele politice și între stat și societate”, a mai afirmat Dacian Cioloș.

„Cred ca Elena Lasconi poate asimila repede lucruri esențiale”

Fostul președinte REPER crede că Lasconi l-ar putea opri pe George Simion să ajungă în turul doi.

„Totuși, cred că funcția prezidențială impune o anumită responsabilitate celor care o ocupă și poate schimba și în bine, nu doar în rău. Cred ca Elena Lasconi poate asimila repede lucruri esențiale dacă se va înconjura în mod inteligent de oameni care să o ajute și nu să decidă în locul ei. Elena Lasconi este singura candidată care pare că nu are legături cu sistemul corupt organizat în jurul PSD, a actualei conduceri din PNL și a serviciilor de informații, același sistem care a înfrânt mișcarea reformatoare din România de atâtea ori. Elena Lasconi este cea care cred că-l poate opri pe George Simion să ajungă în turul doi. Concluzia mea, după ce am analizat situația și am adunat argumente de o parte și de alta, este că voi merge, totuși, la vot și voi vota Elena Lasconi”.

Amintim că, în luna iulie a acestui an, Dacian Cioloș a anunțat că își încheie mandatul de europarlamentar și se retrage din politica de partid, „cel puțin pentru o bună perioadă de timp”, precizând însă că își dorește să rămână activ în România și în Europa, dar că se va concentra pe proiecte din domeniile agriculturii, mediului, alimentației și dezvoltării locale.