Cum au ajuns rudele lui Nicolae Ciucă să se angajeze în Ministerul Apărării. Explicațiile liderului PNL

Angajările ale unor rude ale lui Nicolae Ciucă în Ministerul Apărării au stârnit o serie de întrebări legate de transparență și nepotism în instituțiile statului în cadrul ultimei dezbateri la care a participat liderul PNL.

Prezent la Antena 3 miercuri seara, Nicolae Ciucǎ a fost întrebat despre angajarea unor rude în cadrul Ministerului Apărării.

"La capitolul nepotism, în 2004 erați comandant al batalionului 26 infanterie Neagoe Basarab, 2006-2007, pe când erați împuternicit șef de stat major brigada 2 infanterie Rovine. La Craiova, de asemenea, cumnatul dvs Frunzaru Cristian Marcel, soțul surorii dvs, este angajat din surse externe, din civil adică, cu precizie de la un SRL, la batalionul Neagoe Basarab pe care dvs tocmai îl conduseserăți și, dacă nu mă înșel, m-am documentat și cu privire la structura militară, practic, în subordinea brigăzii în a cărei conducere vă aflați în acel moment. Ulterior, cumnatul ajunge la Direcția de Contrainformații și Securitate Militară, unde a activat și soția dvs. Nu o să vă întreb și de soră că știu că și ea a fost în armată. Primește avizul de securitate în ciuda faptului că nu avea pregătirea necesară pentru a lucra în serviciul secret al armatei, a scris presa la momentul respectiv, fiind încadrat direct cu gradul de căpitan. Ca atare prima întrebare domnule Ciucă este: Ați comis și dvs același păcat de a va fi angajat neamurile pe unde ați umblat?", a fost întrebat Nicolae Ciuca de o jurnalistǎ Antena 3.

"Nu, distinsă doamnă, este vorba de parcurgerea unui proces de încadrare după ce a fost militat în termen redus, după care a urmat școala de ofițeri în rezervă și a fost activat în anul 2002 când nu aveam nicio treabă cu ce însemnam eu în funcție la vremea aceea", a fost răspunsul lui Ciucǎ.

"Declarația de avere a lui nu arată ca în 2002 a fost angajat la Neagoe Basarab arată ca a fost la un SRL, era civil, pe o funcție similară unui pompier să spunem, dar el era civil", a continuat jurnalista.

"Nu este adevărat", a replicat șeful PNL.

"Dvs vreți să-mi spuneți cǎ la batalionul la care a fost angajat cumnatul dvs din surse externe dvs nu ați avut habar? (..) Atunci îl credem și pe Ciolacu ca nici el nu a avut habar ca nepotul lui a ajuns la Teodorovici?", a întrebat jurnalista.

"Dacă ajungem sǎ comparǎm cumnatul cu nepotul..este o diferență mare și încă o dată vă spun nu am nici cea mai mică temere nu am nici cea mai mică remușcare, nu am absolut nimic în acest demers. În 2002 eram în teatrul din Afganistan, nu am avut nicio problemă cu acest subiect", a spus Ciucǎ deranjat.

Cumnații lui Ciucǎ, angajați în MApN

Discuția se referea Cristian Marcel Frunzaru, cumnatul lui Nicolae Ciucǎ, care a încasat, potrivit informațiilor Adevărul, venituri de la două unități militare din Craiova: UM 01047 și UM 02628. Și Marian Bolovan, alt cumnat al liberalului, a încasat venituri de la UM 01083, în intervalul 2007-2005. În perioada respectivă, Nicolae Ciucă însuși a încasat venituri de la mai multe unități militare, inclusiv UM 01083, UM 01270 și altele.

În fața întrebărilor, Nicolae Ciucă a insistat: „Nu am nici cea mai mică temere, nu am absolut nimic de ascuns în acest demers. Toate procesele de încadrare s-au desfășurat conform legii, iar eu nu am avut implicare directă în ele".

Soția lui Ciucǎ, 10 ani în armatǎ

Cristina Maria Ciucă, soția fostului premier Nicolae Ciucă, a avut o carieră de 10 ani în armată, unde a avansat de la gradul de plutonier la locotenent colonel, retrăgându-se din activitate în 2019. Anterior, a lucrat la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Focșani. În 2010, câștiga un salariu anual de 20.423 de lei, iar în 2011 a fost transferată în armată, avansând treptat. În 2020, declarația sa de avere arăta că încasase o pensie de serviciu anuală de 52.470 de lei, iar în 2023 pensia a ajuns la 59.500 de lei pe an (aproximativ 5.000 de lei lunar).