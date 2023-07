Sondaj. PSD, sub 30%, PNL pierde procente. Ce partid are o creștere constantă

INSCOP Research a publicat intenția de vot pentru principalele partide în ultimii doi ani, în perioada iunie 2021-2022, și cu un an înainte de alegerile europarlamentare. Datele arată că PSD, PNL și USR au scăzut în procente, în timp ce AUR a înregistrat o creștere de aproximativ 4 procente.

Partidul Social Democrat a plecat de la un procent de 30,2% în luna iunie 2021, când nu se afla la guvernare, și a ajuns în iunie 2021 la un procent de 28,7%. PSD a atins în luna septembrie 2021 și mai 2022 cel mai crescut procent în ceea ce privește intenția de vot, mai exact de 36,6%.

„PSD se afla la guvernare de un an si jumatate, iar erodarea la guvernare incepe sa isi produca efectul si asupra social-democratilor. PSD pierde un procent si jumatate fata de iunie 2021 cand era in opozitie (de la 30,2% in iunie 2021 la 28,7% in iunie 2023), si aproximativ 7 procente fata de momentul in care a intrat la guvernare in noiembrie-decembrie 2021 (de la 36% in decembrie 2021 la 28,7% in iunie 2023)”, susține Remus Ioan Stefureac, directorul INSCOP, într-o postare pe Facebook.

PNL înregistrează cea mai mare scădere în procente din rândul principalelor partide din România. Liberalii au scăzut de la 26,6% în iunie 2021 la 18% în iunie 2023, situându-se sub AUR în ceea ce privește intenția de vot.

„Erodarea la guvernare a afecteaza ceva mai mult PNL pentru ca s-a aflat cel mai mult la guvernare. PNL pierde putin peste 8 procente comparativ cu iunie 2021 (de la 26.6% in iunie 2021 la 18% in iunie 2023), si doua procente comparativ cu decembrie 2021 cand s-a instalat guvernul PNL-PSD-UDMR (de la 20,1% la 18%)”, precizează Stefureac.

De asemenea, USR a scăzut în sondaje în ultimii doi ani de la 13,2% în iunie 2021 la 12,7% în iunie 2023.

„USR, care a trecut de la putere, in iunie 2021, in opozitie, stagneaza (13,2% in iunie 2021, respectiv 12,7% in iunie 2023). De la inceputul acestui an, USR a inceput sa creasca usor, recuperand aproximativ 3 procente fata de platoul de 10% pe care se instalase in ultima jumatate a anului 2022”, a afirmat sociologul pe Facebook.

AUR este singurul partid din sondajul INSCOP care înregistrează o creștere a intenției de vot în ultimii doi ani. Partidul condus de George Simion a urcat de la 14,2% la 20,1%.

„AUR, aflat mereu in opozitie in aceasta perioada, desi a avut o evolutie foarte sinuoasa, creste 6 procente in ultimii doi ani, de la 14,2% in iunie 2021 la 20,1% in iunie 2022). In ultima jumatate de an, AUR inregistreaza o crestere relativ constanta a intentiei de vot”, susține directorul general al INSCOP.