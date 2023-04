Sondaj INSCOP: Românii nu doresc ieșirea din UE și NATO

Un ultim sondaj INSCOP arată că majoritatea românilor nu doresc ca România să iasă din NATO sau din Uniunea Europeană. Un procent de 76,8% dintre români se opun ieșirii României din UE și 80% se opun ieșirii din NATO.

„Dezbaterile alarmiste cu privire la prabusirea increderii romanilor in UE trebuie nuantate pentru ca ele nu reflecta realitatea perceptiei publice si pot reprezenta combustibil pentru diverse entitati cu discurs anti-european si fals-patriotard. Increderea romanilor in UE nu s-a prabusit! Ea creste si scade periodic in functie de diverse subiecte de pe agenda, dar nu putem vorbi despre o prabusire”, arată directorul Inscop Research, într-o postare pe Facebook.

Acesta a precizat că „apartenenta noastra la UE si NATO este unul dintre cele mai mari castiguri din istorie pentru intreaga natiune romana care s-a constituit cu fata spre Vest. ADN-ul nostru identitar s-a construit tocmai pe acesta apartenenta la Occident, si chiar daca adesea geografia ne-a jucat feste, am rezistat aici intr-o insula puternica de latinitate cu o limba romanica si o cultura veritabil europeana”.

În ceea ce privește ieșirea din Uniunea Europeană, un procent de 76,8 dintre români consideră că România nu ar trebui să iasă din Uniunea Europeană, în timp ce 19,7% ar fi de acord cu ieșirea țării din blocul comunitar. 3,5% dintre participanții la sondaj nu știu sau nu răspund.

Referitor la ieșirea din NATO, 80% dintre respondenți cred că România nu ar trebui să iasă din NATO, în timp ce 16,1% împărtășesc părerea contrarie, iar 3,9% nu știu sau nu răspund.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda New Strategy Center. Datele au fost culese în perioada 1-17 martie 2023, metoda de cercetare fiind interviul prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multistadial stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.