George Simion și Călin Georgescu, împreună la vot. „Am votat împotriva abuzurilor și sărăciei, împotriva celor care ne desconsideră pe toți”

George Simion și Călin Georgescu au votat împreună la Mogoșoaia. Cei doi au vrut să facă declarații în interiorul secției, dar un jandarm i-a poftit afară după ce le-a explicat că nu pot face acest lucru în interior.

Georgescu și Simion au venit la urne însoțiți de zeci de susținători care au scandat „Georgescu președinte”.

„Ce este astăzi, nu este vot, este o mărturisire”, și-a început Călin Georgescu discursul în secția de votare, când a fost întrerupt.

George Simion a reacționat: „E un lucru urât”.

Călin Georgescu și George Simion au ieșit apoi din secție și au făcut declarații:

„Am votat împotriva nedreptăților făcute poporului român, am votat împotriva inechităților la care frații și surorile noastre au fost supuși, am votat împotriva abuzurilor și sărăciei, împotriva celor care ne desconsideră pe toți. Am votat pentru viitorul nostru, care să fie decis de români, pentru români și pentru România”, a spus George Simion.

„Am votat pentru familia românească, în care cuvintele mamă și tată să fie sfinte, pentru țara noastră de aici și de pretutindeni, care are nevoie de iubire, vindecare și împăcare. Să ne amintim de cuvintele înțelepte ale strămoșilor: cu cât suntem mai mulți cu atât mai bine. Să fim mulți la vot și vom fi puternici”, a declarat fostul candidat pro-rus Călin Georgescu.

Niciunul dintre ei nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor.