Siegfried Mureșan, despre Luca Niculescu: „Este vulnerabil la populismul cunoscut al PSD””. Liberalul avertizează asupra riscului risipei bugetare

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, fost prim-ministru desemnat, susține că premierul Luca Niculescu pornește cu un handicap politic major, fiind dependent de susținerea PSD și expus presiunilor venite din partea social-democraților.

Siegfried Mureșan, europarlamentar Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Într-un interviu acordat Agerpres la Strasbourg, liberalul a avertizat că există riscul ca noua guvernare să abandoneze disciplina bugetară și să revină la cheltuieli excesive.

„Toată lumea ştie că este un guvern fragil”

Eurodeputatul liberal a avertizat că orice abatere de la acordurile încheiate cu Comisia Europeană ar putea afecta grav credibilitatea României în fața investitorilor:

„Dacă România îşi încalcă acordurile făcute cu Comisia Europeană pe reducerea de deficit, atunci investitorii internaţionali vor pierde şi încrederea în acest nou guvern al României, despre care oricum toată lumea ştie că este un guvern fragil”.

Mureșan consideră că vulnerabilitatea premierului rezidă și din lipsa unei baze politice proprii.

„Este un guvern care nu are o susţinere majoritară proprie, ci este un guvern condus de un premier care, în ciuda eventualelor sale bune intenţii, nu are partid politic, nu are grup parlamentar şi este vulnerabil la populismul cunoscut al PSD”, a explicat europarlamentarul.

„Riscul e mare ca PSD să înceapă risipa banului public”

Întrebat despre posibilitatea unei moțiuni de cenzură, eurodeputatul a reamintit că PNL și-a asumat să nu depună una în primele șase luni, atât timp cât premierul respectă acordul încheiat cu liberalii.

Totuși, Mureșan a insistat că pericolul revenirii la politici bugetare populiste rămâne ridicat:

„Ştim că riscul ca PSD să înceapă risipa banului public şi să pericliteze stabilizarea obţinută cu greu, prin eforturile oamenilor, prin eforturile întreprinzătorilor din România, ştim că riscul e mare”.

Liberalul a precizat însă că noul Cabinet trebuie judecat după rezultatele concrete.

Mureșan: „Apele s-au separat foarte clar între PNL și PSD”

Referindu-se la tensiunile din interiorul PNL, Siegfried Mureșan a minimizat importanța vocilor critice din partid și a susținut că separarea de PSD este acum definitivă.

„Au fost, într-adevăr, un număr mic de colegi în Partidul Naţional Liberal care, inclusiv în ultimele zile, au repetat narativul preşedintelui PSD, dar sunt puţini colegi”, a spun eurodeputatul.

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Liberalul a adăugat că unii dintre aceștia și-ar fi dorit continuarea colaborării cu PSD, însă contextul politic actual este complet diferit:

„Noi ştim că acum apele s-au separat foarte clar între Partidul Naţional Liberal şi PSD”.

Sprijin total pentru Ilie Bolojan

Mureșan a exclus orice scenariu privind pierderea conducerii partidului de către Ilie Bolojan.

„Este pentru prima dată când un fost prim-ministru al Guvernului României devine lider al opoziţiei (...). Ilie Bolojan aduce o cunoaştere profundă a statului român, administraţiei locale şi administraţiei centrale, precum şi o cotă de încredere semnificativă, onestitate şi hotărâre”

„Vom avea o opoziție cum nu am mai avut în ultimii 37 de ani”

Siegfried Mureșan este convins că următorii doi ani vor reprezenta o perioadă de reconstrucție pentru PNL și a promis o opoziție activă față de guvernarea PSD.

„În următorii doi ani, până la alegerile parlamentare la termen, vom avea o opoziţie cum nu am mai avut niciodată în România în ultimii 37 de ani”.

Liberalul a explicat că strategia liberalilor va avea două direcții: întărirea partidului și monitorizarea atentă a activității Executivului.

„Ilie Bolojan este la începutul carierei sale în politica la nivel naţional”

Eurodeputatul a afirmat că Ilie Bolojan are în față un parcurs politic important la nivel național, fiind abia „la începutul carierei sale în politica la nivel naţional”.

„În doar doi ani de când a venit la Bucureşti, a reuşit să redea încrederea în funcţia prezidenţială, în cele trei luni în care a fost preşedinte interimar al României, şi a salvat România de la colaps economic ca prim-ministru al României”, a afirmat liberalul.

Siegfried Mureșan a adăugat:

„Sub nicio formă nu este în pericol la conducerea Partidului Naţional Liberal, e susţinut de o majoritate foarte largă din partid”.