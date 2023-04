145 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Mureșan: Comisia pentru bugete din Parlamentul European a avizat sprijinul financiar

Europarlamentarul PNL a anunțat că Comisia pentru Bugete din Parlamentul European a avizat asistența de 145 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Banii europeni sunt oferiți pentru a asigura stabilitatea economică în țara vecină.

„Ca raportor privind acest aviz, am solicitat colegilor din Comisia pentru bugete să avizăm decizia de asistență în forma propusă de Comisia Europeană și să nu depunem niciun amendament. În același timp, am cerut Comisiei pentru comerț internațional – comisie decidentă pe acest proiect legislativ - să procedeze la fel și să voteze propunerea Comisiei Europene fără amendamente. Am propus acest lucru tocmai pentru a ne asigura că asistența macrofinanciară este adoptată fără întârzieri în Parlamentul European, iar banii ajung în Republica Moldova în timp util, până la finalul anului”, a declarat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul PNL susține că suportul financiar asigură, pe toată durata acestui an, fondurile necesare pentru a venit în sprijinul populației și pentru a asigura stabilitatea economică.

„Siguranța Uniunii Europene depinde și de stabilitatea Republicii Moldova. Republica Moldova este stat candidat la Uniunea Europeană și trebuie să o ajutăm să treacă peste provocările cu care se confruntă și să continue integrarea europeană. De aceea, vrem să luăm toate măsurile pentru o adoptare rapidă a sprijinului financiar astfel încât banii să ajungă cât mai repede acolo unde este nevoie de ei. După avizul de ieri al Comisiei pentru bugete din Parlamentul European, urmează votul în Comisia pentru comerț internațional asupra asistenței, programat pentru 27 aprilie. Votul final, în plenul Parlamentului European, va avea loc, cel mai probabil, în luna mai. Prin adoptarea la timp a asistenței macrofinanciare în Parlamentul European, ne vom asigura că banii vor ajunge în Moldova până la finalul anului, în două tranșe ce vor fi virate în trimestrele 3 și 4 din 2023”, a adăugat liberalul Siegfried Mureșan.

Propunerea liberalului a fost votată în cadrul Comisiei pentru bugete din Parlamentul European pe 17 aprilie, cu 35 de voturi pentru, 0 abțineri și 1 vot împotriva, precizează Siegfried Mureșan.

Potrivit PNL, pentru ca sprijinul financiar să ajungă mai rapid în Republica Moldova, eurodeputatul Mureșan a solicitat comisiilor de specialitate din cadrul Parlamentului European să avizeze proiectul în forma redactată de Comisia Europeană.