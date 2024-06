Sebastian Burduja, primele declarații după ce a votat: „Am încredere în bucureșteni, am fost în stradă în toată această perioadă” VIDEO

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, a votat duminică, 9 iunie, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. El a afirmat că este „convins că la finalul acestei zile vom avea cu toții lucruri de sărbătorit”.

„Am votat pentru schimbare, pentru toți bucureștenii care știu că acest oraș merită mai mult. Îi chem pe toți la vot, este un drept. Sunt convins că la finalul acestei zile vom avea cu toții lucruri de sărbătorit și surprize foarte plăcute pentru acest oraș și oamenii lui minunați”, a transmis Sebastian Burduja.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei s-a prezentat duminică la mai multe secții de votare. Întrebat fiind cu ce gânduri s-a dus acolo, el a afirmat: „Cu gândul de speranță și cu gândul că într-adevăr merităm cu toții mult mai mult. Am încredere în bucureșteni, am fost în stradă în toată această perioadă. Sunt convins, i-am simțit, că își doresc altceva de la acest oraș”.

De asemenea, acesta a declarat că îi simte „foarte” apropiați pe bucureșteni.

„Nu vreau să fac alte aprecieri cu privire la contracandidați, dar noi chiar am fost în stradă. Am fost la foarte multe evenimente și am simțit acest sentiment de speranță. Deci, aceasta cred că e victoria acestei zile - speranța din mâinile bucureștenilor”, a mai adăugat Burduja.

Întrebat ce va face de luni, 10 iunie, Sebastian Burduja a transmis: „Ne apucăm de treabă. Câștigăm și luptăm în continuare”.

Programul secțiilor de votare pe 9 iunie, la alegerile locale si europarlamentare 2024, a început la ora 7:00 și se încheie la ora 22:00. În cadrul alegerilor locale, românii pot vota unde sunt arondați conform domiciliului sau reședinţei.