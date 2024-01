Șansele lui Iohannis la șefia Consiliului European. Eurodeputat PNL: „Se încearcă obținerea unui mandat de cinci ani”

Eurodeputatul PNL, Gheorghe Falcă, a afirmat în cadrul unui interviu pentru RFI că deocamdată se fac „tatonări” în ceea ce privește posibilitatea preluării șefiei Consiliului European de către președintele Klaus Iohannis, adevăratele negocieri urmând să fie purtate după alegerile europarlamentare.

„Trebuie să așteptăm alegerile europarlamentare, contează foarte mult în negociere rezultatul alegerilor europarlamentare, pentru că se încearcă nu obținerea pentru președintele Klaus Iohannis a unui mandat de cinci luni de zile, vorbim de obținerea unui mandat de cinci ani, ceea ce contează foarte mult”, a explicat europarrlamentarul liberal Gheorghe Falcă într-un interviu pentru RFI.

Potrivit europarlamentarului, vor conta foarte mult rezultatele alegerilor europarlamentare, sondajele plasând PPE și socialiștii europeni pe primele locuri.

„Din ce ştim noi, negocierile întotdeauna se vor face după votul pentru Parlamentul European, dar până atunci, normal, se fac tatonări, se fac calcule şi ce este important este faptul că Partidul Popular European, de unde face parte şi PNL şi unde este angrenat şi preşedintele Klaus Iohannis, va fi partidul care va avea cele mai multe voturi în Parlamentul European 2024-2029. Conform sondajelor, suntem pe primul loc în Germania, suntem pe primul loc în Spania, suntem pe locul doi în Polonia, Italia, Franţa şi România, adică în primele şase ţări, PPE stă foarte bine şi sperăm ca împreună cu socialiştii europeni să facem o majoritate", a explicat europarlamentarul liberal.

Gheorghe Falcă a mai precizat că cele două partide ar urma astfel să-şi împartă cele patru funcţii, adică preşedintele Comisiei, preşedintele Consiliului, preşedintele Parlamentului şi Banca Centrală Europeană.

„Atunci, oportunitatea aceasta de a putea obţine România această funcţie este o oportunitate foarte mare, are legătură, aşa cum am spus, cu credibilitatea şi aprecierea pe care o are Klaus Iohannis la nivel european şi în acel moment, putem spune că România atinge un punct maxim în relaţia cu Europa”, a mai completat eurodeputatul.

Preluarea șefiei Consiliului European de către șeful statului român, Klaus Iohannis, posibilitate vehiculată în spațiul public în contextul unei demisii a actualului lider, Charles Michel, ar aduce o serie de schimbări și la nivelul conducerii României. În acest sens, purtătorul de cuvânt al PNL a arătat că formațiunea politică este pregătită să reacționeze în mod corespunzător.

Potrivit unor surse din PNL, în interiorul formațiunii se discută cu privire la un scenariu prin care Nicolae Ciucă ar putea ajunge președintele interimar al României, în condițiile în care Klaus Iohannis ar fi votat președinte al Consiliului European, după demisia lui Charles Michel de la șefia acestei structuri, susțin surse din PNL.

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a anunțat recent că va candida la alegerile pentru Parlamentul European din iunie, ca lider al partidului său belgian de centru-dreapta, Mișcarea Reformistă, şi îşi va părăsi postul la jumătatea lunii iulie, dacă va fi ales.

Cu privire la decizia liderilor europeni și posibilitatea să fie luată în calcul doar scenariul interimatului, eurodeputatul PSD Victor Negrescu a precizat că detaliile vor fi stabilite cel mai probabil în următoarele săptămâni.