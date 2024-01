Ce presupune scenariul preluării șefiei Consiliului European de către președintele Klaus Iohannis

Preluarea șefiei Consiliului European de către șeful statului român, Klaus Iohannis, posibilitate vehiculată în spațiul public în contextul unei demisii a actualului lider, Charles Michel, ar aduce o serie de schimbări și la nivelul conducerii României. În acest sens, purtătorul de cuvânt al PNL a arătat că formațiunea politică este pregătită să reacționeze în mod corespunzător.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a subliniat că un astfel de scenariu ar fi o onoare pentru România, însă ar fi cale lungă pînă la astfel de decizii.

„Președintele Klaus Iohannis, eu cred că în momentul de față are un profil foarte bine conturat la nivel european, la nivel internațional, are necesarul de cunoștințe, are expertiză, are tot ce îi trebuie, toate lucrurile acestea îl recomandă pentru această funcție, dar deocamdată nimic mai mult. Partidul, evident că, dacă ne-am întâlni cu un asemenea scenariu, va reacționa în mod corespunzător, vom fi oricând pregătiți să susținem un om acolo și cu siguranță am fi mândri dacă lucrul acesta s-ar întâmpla, ipotetic vorbind”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, pentru „Adevărul”, subliniind însă că un astfel de scenariu este la momentul actual doar o ipoteză.

Totodată, reprezentantul liberalilor a dat asigurări și privind pregătirea șefului Senatului, președintele PNL Nicolae Ciucă, în cazul unui astfel de scenariu. „Am spus-o și o repetăm, este un om de cuvânt, de onoare, cu profil profesional desăvârșit, cu recunoaștere, cu foarte bună reputație nu numai în țară, ci și în afară, apropo de parteneriatele noastre în zona UE și zona NATO și zona americană. E un om extrem de echilibrat, foarte serios și pregătit, un om de cuvânt, ați văzut lucrul ăsta în relația cu partenerii pe care i-a avut până acum la nivel de guvernare. Ar exercita foarte bine un mandat de președinte”, a mai spus liberalul.

Potrivit unor surse din PNL, îninteriorul formațiunii se discută cu privire la un scenariu prin care Nicolae Ciucă ar putea ajunge președintele interimar al României, în condițiile în care Klaus Iohannis ar fi votat președinte al Consiliului European, după demisia lui Charles Michel de la șefia acestei structuri, susțin surse din PNL.

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a anunțat recent că va candida la alegerile pentru Parlamentul European din iunie, ca lider al partidului său belgian de centru-dreapta, Mișcarea Reformistă, şi îşi va părăsi postul la jumătatea lunii iulie, dacă va fi ales.

Cu privire la decizia liderilor europeni și posibilitatea să fie luată în calcul doar scenariul interimatului, eurodeputatul PSD Victor Negrescu a precizat că detaliile vor fi stabilite cel mai probabil în următoarele săptămâni.