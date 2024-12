Nu doar Călin Georgescu face furori pe Tiktok, ci și Marcel Ciolacu, care și-a anunțat revenirea în funcția de președinte al PSD printr-un scurt videoclip postat pe această platformă socială.

Clipul a strâns peste 1,1 milioane de vizualizări și are peste 95.000 de aprecieri.

Pe 25 noiembrie, la o zi după eșecul istoric de la alegerile prezidențiale, Ciolacu a anunțat că își dă demisia din fruntea partidului, menționând cǎ nu va candida pentru nicio funcție la viitoarele alegeri interne.

„Demisia e un act unilateral. La viitoarele alegeri din PSD nu voi candida pentru nicio funcție. Rămân premier pânǎ se terminǎ alegerile și se terminǎ mandatul”, a declarat atunci Marcel Ciolacu.

La o săptămână distanță, pe 2 decembrie, Ciolacu a publicat un clip de 16 secunde pe TikTok, rețeaua care i-a adus popularitatea candidatului independent Călin Georgescu, prin care anunță că s-a întors.

„He`s back („S-a întors)”, anunță o voce la începutul clipului.

În imagini, Ciolacu apare cu zâmbetul pe buze, în timp ce participă la mai multe evenimente.

Pe fundal se aud versurile „It's been a long day without you, my friend / And I'll tell you all about it when I see you again” (A fost o zi lungă fără tine, prietene, și îți voi spune totul despre asta când te voi vedea din nou) din piesa „See you again” a lui Wiz Khalifa și Charlie Puth. Videoclipul este însoțit și de mesajul „A fost un prank (păcăleală n.r.) de ăla..”.

În ședința Consiliului Politic Național organizată luni, 2 decembrie, după alegerile parlamentare, unde PSD a obținut primul loc, s-a votat în unanimitate ca Marcel Ciolacu să rămână liderul partidului.

Videoclipul postat pe TikTok a strâns numeroase reacții din partea internauților.

„Hai nea Marcele. Te punem șef la parlament, Elena la președinție, și Bolojan prim ministru. Toată lumea mulțumită. Puteți da drumul la reforme...”, se arată într-un comentariu, în timp ce o altă persoană spune: „Brusc ați devenit unchiul nostru de treabă”.

„Semnez o petiție pentru mărirea de salariu a celui care se ocupă de acest cont”, precizează o altă persoană.

Au fost și persoane puse pe glume: „Am glumit cu întoarcerea, nea Marcele. Prea le iei în serios și matale”.

Nu este singurul videoclip postat de Ciolacu pe TikTok în ultima perioadă. În urmă cu patru zile, Ciolacu a publicat un videoclip care are pe fundal piesa „Emoții” a celor de la 3 Sud Est, care începe cu versurile: „Am aflat că-i mai rău fără tine / N-au trecut nici măcar două zile”.