Elena Lasconi și Marcel Ciolacu se întâlnesc marți pentru negocieri

Liderii USR și PSD se întâlnesc marți, după ce, în urmă cu o zi, CCR a dat undă verde pentru turul al doilea al prezidențialelor, iar Elena Lasconi i-a cerut lui Marcel Ciolacu susținere „cu toată mașinăria de partid” pentru votul de duminică. Pentru PSD, miza este viitoarea coaliție de guvernare, pe marginea căreia urmează să se poarte negocieri.

Elena Lasconi și Marcel Ciolacu ar urma să se întâlnească la ora 12 după ce lidera USR s-ar fi întâlnit deja cu președintele PNL, Ilie Bolojan.

Amintim că, după decizia CCR, Elena Lasconi, le-a adresat un mesaj celorlalți lideri politici.

„Le spun tuturor liderilor sa nu devieze cursul națiunii noastre. Am avut discuții cu unii lideri, o să mai am și mâine. Vreau să-i atrag atenția lui Marcel Ciolacu că noi nu avem nevoie de liant, ci de oameni de stat. Dacă nu ne mobilizăm pentru democrație, primarii care au proiecte pe fonduri europene ar putea să rămână fără finanțare. Pentru mine este importantă România și românii, în momentul ăsta nu mai vorbim de partide și de candidați, fără orgolii. Cred că trebuie să ne asumăm asta și ar fi bine să avem un guvern de uniune națională pro-europeană: PSD, PNL, USR, UDMR la guvernare. Tocmai de asta trebuie să negociem. Acum nu mai este vorba despre partide și trebuie să ne mobilizăm pentru că am pierdut câteva zile. Celălalt candidat își face campanie pe rețelele sociale, iar noi am respectat legea”, a spus Elena Lasconi în cadrul unei conferințe de presă.

Ciolacu „Oamenii vor decide singuri ce este mai bine pentru România”

După ședința PSD de luni seara, Marcel Ciolacu a îndemnat electoratul partidului să decidă singur ce este mai bine pentru România pe 8 decembrie.

„Va trebui în perioada următoare să ne aşezăm la masă de aceea am şi luat decizia că, indiferent ce voi spune eu, ce va spune un preşedinte de Consiliu Judeţean PSD, un primar al Partidului Social Democrat sau un membru de partid, oamenii vor decide singuri ce este mai bine pentru România pe data de 8 decembrie”, a spus Marcel Ciolacu.