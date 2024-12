Surse: Marcel Ciolacu rămâne la conducerea PSD. Ce le-a propus colegilor. „Primul om să fie Ilie Bolojan”

Marcel Ciolacu rămâne la conducerea PSD, în ciuda rezultatului slab de la alegerile parlamentare 2024. Surse PSD spun că liderii care s-au reunit în cadrul Consiliului Național îi dau în continuare un vot de încredere liderului lor.

UPDATE 19.30 - Marcel Ciolacu a făcut primele declarații după ședința Consiliului politic național. „Românii trebuie să hotărască singuri ce a mai bine pentru ei”, a spus Ciolacu în privința faptului că social-democrații au ales să nu le spună votanților către cine să-și îndrepte votrul în turul 2. Șeful PSD a mai declarat că Ilie Bolojan, șeful interimar al PNL, este primul lider cu care va purta discuții. „Primul om cu acre voi vorbi o să fie Ilie Bolojan”, a spus Ciolacu.

UPDATE 18.55 - Social-democrații nu au luat o decizie în privința susținerii pe care să o acorde unuia dintre candidații care se luptă în turul 2 al Alegerilor prezidențiale 2024. De asemenea, nu mai pare imposibil niciun scenariu în privința formării următorului guvern, liderii PSD nemaifiind atât de fermi când vine vorba de alianțe pe care să nu le facă.

Știrea inițială

Aceleași surse spun că Ciolacu a propus în cadrul ședinței intrarea partidului în viitorul Guvern.

Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat s-a reunit luni, 2 decembrie 2024, de la ora 18.00, în format fizic și on-line, la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff, nr. 10, pentru a discuta despre rezultatele obținute la Alegerile parlamentare 2024, dar și pentru a adopta o decizie privind echipa de conducere, după ce Marcel Cioacu și-a anunțat demisia în urma scorului slab de la Prezidențiale, scor care l-a dus pe locul 3, după Călin georgescu și Elena Lasconi.

Șeful PSD a anunțat, luni, 25 noiembrie 2024, după turul 1 al Alegerilor prezidențiale, că renunță la președinția partidului.

„Aş dori sǎ îi felicit pe cei care s-au calificat, conform votului românilor, în turul 2. I-am scris și doamnei Lasconi, am sunat-o, i-am și scris, am felicitat-o, cum e normal. PSD nu va face nicio contestație, chiar dacǎ e foarte micǎ diferența. Aseară i-am înaintat secretarului general demisia, azi am convocat un consiliu politic național. O sǎ rămân alături de colegii mei pânǎ duminicǎ, la alegeri. Demisia e un act unilateral. La viitoarele alegeri din PSD nu voi candida pentru nicio funcție. Rămân premier pânǎ se terminǎ alegerile și se terminǎ mandatul”, a declarat, cu o săptămână în urmă, Marcel Ciolacu.

Rezultatele nu au fost tocmai bune pentru PSD nici duminică, 1 decembrie 2024, social-democrații reușind să adune cele mai multe voturi din partea alegătorilor, însă scorul obținut este sub rezultatele anterioare. PSD a adunat doar puțin peste 2 milioane voturi, adică 22,30%, aproape fiind și AUR - 18,30%, urmat de PNL - 14,28%, USR - 12,26%, SOS România - 7,76%, Partidul Oamenilor Tineri (POT) - 6,39 și UDMR - 6,38%.