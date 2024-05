Regulile din campania electorală pentru alegerile locale și europarlamentare

Campania electorală pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie va începe pe 10 mai și se va încheia pe 8 iunie, la ora 7.00. În această perioadă candidații și partidele care îi susțin vor trebui să respecte o serie de reguli stricte.

În campania electorală se pot organiza mitinguri, adunări, în cadrul cărora atât candidații, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, cât și cetățenii să-și poată exprima opiniile în mod liber și fără nicio discriminare.

Este permisă în acest sens și utilizarea televiziunii, radioului, presei și a celorlalte mijloace de informare în masă. Radiodifuzorii publici și privați au obligația de a asigura reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat și imparțial, și pot realiza și difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral: informative, electorale și de dezbatere electorală.

Candidaţii care au deja funcţii publice au dreptul să apară în emisiunile informative, dar strict pentru probleme legate de funcţia pe care o ocupă. Legea interzice cumpărarea de spaţii de emisie în vederea difuzării de clipuri sau de emisiuni electorale.

Panourile electorale

Materiale de campanie electorală sunt considerate doar cele amplasate după începerea campaniei. Astfel, locurile pentru afişaj electoral sunt stabilite de primari, ținând cont de numărul de competitori, înainte de începerea campaniei electorale, și trebuie să fie situate în zone frecventate de cetățeni, dar fără a împiedica circulația pe drumurile publice şi celelalte activități, amplasarea în alte locuri fiind interzisă.

Competitoriii electorali nu au voie să folosească locurile speciale de afișaj electoral astfel încât să împiedice utilizarea acestora de către un alt competitor, fiecare având dreptul la numai două afişe electorale.

În ce privește dimensiunile afişelor electorale, acestea nu trebuie să depăşească 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cele prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură, fiind interzise cele care combină culorile într-o succesiune care reproduc drapelul României sau al unui alt stat.

Integritatea panourilor şi a afişelor electorale amplasate în locuri autorizate este asigurată de primari, cu sprijinul organelor de ordine publică.

Materiale de propagandă permise și interzise

În campania electorală, competitorii electorali mai pot utiliza, pe lângă afișele electorale, și materiale de propagandă electorală difuzate de mass-media audiovizuală și cele online; publicitatea în presa scrisă, broșurile, pliantele calendarele, fluturașii și alte materiale similare tipărite pe suport de hârtie.

Este interzisă finanțarea: a) utilizării vehiculelor inscripționate sau colantate cu sloganuri de campanie, imagini ale candidaților, și cu orice alte referiri la competitorii electorali; b) utilizării vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staționar; c) spectacolelor, serbărilor, focurilor de artificii etc.; d) bannerelor, mesh-urilor, și a altor materiale publicitare precum corturi, pavilioane, panouri mobile etc.

Fǎrǎ mitǎ electoralǎ

Candidații nu au voie să efectueze nici un fel de cheltuieli care să vizeze oferirea, darea sau distribuirea către alegători, în mod direct sau indirect de orice bun (pixuri, căni, țigări, umbrele, produse vestimentare, alimentare, aloolice, calendare bisericești) oferit cu scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat.

Edilii pot aproba instalarea pe domeniul public a unor amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de propagandă electorală, fără a restricționa circulaţia rutieră sau pietonală. Iar folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani în aceste activități este interzisă.

O altă regulă prevăzută de lege vizează interzicerea, cu 48 de ore înainte de ziua alegerilor, a prezentării de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă, spoturi de publicitate electorală, comentarilor privind campania electorală, invitarea sau prezentarea candidaţilor în programe, cu excepţia spaţiului de emisie acordat pentru difuzarea rectificărilor.

După încheierea campaniei electorale este interzisă difuzarea de mesaje electorale în format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice ori private, precum şi prin intermediul unor vehicule special amenajate.