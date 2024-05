Burduja, plângere penală după ce două panouri electorale din Sectorul 1 au fost distruse: De cine le este frică nu vor scăpa. E un semn că deranjăm

Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a informat că va depune o plângere penală pentru distrugere, după ce două afișe electorale ale sale din sectorul 1 au fost distruse, afirmând că nu credea că va mai vedea afișe electorale rupte în 2024.

„De cine le este frică nu vor scăpa. Un bucureștean revoltat mi-a trimis aceste poze. Dincolo de actul de vandalism de prost gust, e un semn bun că deranjăm. Deranjăm pentru că alegem să spunem mereu adevărul. Deranjăm pentru că vorbim pe cifre, argumente și soluții. Deranjăm pentru că cerem dezbateri, din respect pentru bucureșteni. Nu credeam că, în Bucureștiul anului 2024, voi mai vedea afișe electorale rupte, pline cu înjurături și semne obscene, care nu fac cinste nici competiției electorale democratice, nici așteptărilor pe care bucureștenii le au de la politicienii lor”, a scris Sebastian Burduja pe Facebook. .

Ministrul a mai informat că a formulat o plângere penală pentru infracțiunea de distrugere, pe care o va depune la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorul 1 București. „Camerele de supraveghere din zonă au surprins făptuitorii, astfel că tragerea lor la răspundere penală este doar o chestiune de timp. Am cerut o campanie electorală corectă pentru bucureșteni. Am cerut echipei de campanie respect față de toți ceilalți contracandidați. Am cerut și cer un București civilizat. Indiferent cât vom deranja pe unii și pe alții, mesajul va rămâne același: schimbăm Bucureștiul”, a mai completat Burduja.