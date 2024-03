Rectorul SNSPA: AUR nu este partid, ci o rangă politică a Kremlinului în România

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a declarat în cadrul unui interviu că partidul AUR, condus de George Simion, este „o rangă politică a Kremlinului, în Romania”, „o structură artificială, creată pe zgomot și scandal”.

„Cu riscul de a repeta ceva ce am mai spus de mai multe ori, până acum, atunci când vorbim despre AUR, trebuie să subliniem că nu discutăm despre o formațiune politică în sensul clasic al cuvântului. În opinia mea, AUR este o structura artificială, creată de la bun început pe zgomot și scandal, adică singurul mod prin care poate atrage atenția opiniei publice într-un interval scurt de timp, cu scopul de a dezbina România. În plus, comparăm AUR cu alte așa-zise partide suveraniste, de extremă dreapta, din Europa occidentală, care au exact același tip de comportament politic. Aceste formațiuni au toate rădăcini financiare și mesaje publice care le leagă de Moscova, iar Moscova nici măcar nu se mai ferește să-și asume public „paternitatea”. A spus-o Dmitri Medvedev, într-un interviu, în mod explicit: „Sarcina noastră este de a-i susține pe acești politicieni și partidele lor din Occident în toate modurile posibile, ajutându-i apertum [în mod deschis] și secretum [în secret] să obțină rezultate decente în alegeri”, a declarat rectorul SNSPA, în cadrul unui interviu pentru aktual24.ro.

Remus Pricopie a susținut că ar fi „un nonsens ca românii care trăiesc în diaspora să voteze un partid controlat de Vladimir Putin, împotriva libertății de mișcare în UE, împotriva NATO, împotriva lor”.

Iar în ce privește electoratul AUR, rectorul SNSPA a afirmat că nu l-ar cataloga „fanatic”, afirmând că „manipularea funcționează, într-o anumită măsură, la nivelul oamenilor simpli”, care „uneori, simt nevoia ca cineva sa-i mai „zguduie” pe cei de la guvernare”, „iar aici apare AUR, cu înjurăturile și huliganismul său politic”.

Mesaje „pro-Putin”

„Acesti oameni defavorizati socio-economic nu au capacitatea să distingă mesajele AUR – care sunt pro-Putin. Ei văd „atitudinea” AUR, care este anti-guvernanți, în principal la nivel central, nu la nivel local, și promisiunile AUR, care abundă. Așa se explica unele „puseuri” de susținere față de AUR, care a atins un punct de maxim în august 2023, dar care, de atunci, este în scădere continuă. Acum, in mod real este undeva pe la 16-18%, deci în marja de eroare indicată de sondajele serioase, dar care, după opinia mea, se va duce spre 10-12%, daca nu chiar mai puțin, până la alegerile parlamentare din decembrie. Evident, rezultatele AUR depind foarte mult si de prestația celorlalte partide. Orice incoerență a partidelor serioase poate fi un bonus electoral pentru AUR”, a spus Pricopie.

Rectorul SNSPA a declarat că nu este susținător PNL, PSD sau USR.

„Eu NU sunt PNL-ist. Nu sunt PSD-ist. Nu sunt nici USR-ist. La Ministerul Educatiei, am activat ca secretar de stat (2007-2008), cu un premier de dreapta, și ministru (2012-2014), cu premier de stânga, dar fără să fiu înregimentat politic. Am fost invitat, ca tehnocrat, sa-mi asum aceste roluri în Guvernul României. Nu am candidat niciodată, deși mi-au fost făcute oferte, și pe dreapta, și pe stânga, de a mă implica în politica de partid”, a spus Pricopie, afirmând că îi place să creadă despre el că știe să stea la centru și „să analizeze la rece ofertele electorale si acțiunile de politici publice ale partidelor si politicienilor”.

După AUR, critici și la adresa Dianei Șoșoacă

Remus Pricopie a afirmat că „nu există” oferte politice și electorale care să mulțumească pe toată lumea, criticând dur partidul AUR, pe care îl numește „rangă politică a Kremlinului în România”.

„Întotdeauna când decizi pentru a vota un partid sau altul, există și lucruri care te nemulțumesc, dar acorzi un credit politic unuia care, în opinia ta, se poate achita de sarcină cel mai bine. AUR – pe care îl resping categoric, pe baza de argumente și în urma unor acțiuni concrete derulate de acest pseudo-partid împotriva țării – nu este partid, ci o rangă politică a Kremlinului în România. Prin urmare, nu-l pot analiza cu aceleași instrumente pe care le folosesc pentru partidele serioase. Din 1990 si până astăzi, am votat cântărind fiecare ofertă politică în parte. La nivel local am votat urmat de o anumită logică, care ține de gradul de dezvoltare al localității în care locuiesc. La alegerile parlamentare, prezidențiale sau europene am avut – uneori – alte opțiuni decât cele de la nivel local”, a mai afirmat Pricopie.

„Adevărul” a solicitat un punct de vedere și de la George Simion, însă până în momentul publicării materialului, nici liderul AUR, nici de la echipa de comunicare nu a venit poziționarea Alianței.

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie a afirmat că și Dmitri Rogozin, fostul șef al Agenției Spațiale ruse, actual senator al regiunii Zaporojie, din sudul Ucrainei, care a fost ocupată de Rusia, „vorbeste despre sustinerea acestor politicieni și dă și un exemplu: Diana Iovanovici Șoșoacă din România.”

Șir de controverse privind Șoșoacă și AUR

Dmitri Rogozin a publicat, miercuri, pe o rețea de socializare rusească o declarație politică a senatorei Diana Şoşoacă, la cerința acesteia. În textul discursului, lidera S.O.S România, susține printre acuzele la adresa președintei Republicii Moldova, Maia Sandu și secretarului general adjunct la NATO Mircea Geoană, că ar merge și la Moscova pentru a salva România.

„Aflăm de la Chișinău și de la Kiev că George Simion lucrează cu serviciile secrete din Rusia – adică, fostul KGB –, iar lista poate continua. Mai nou, am aflat și cum finanțează Rusia protestele AUR de la București: vezi cazul moldovenilor, plătiți de Ilan Sor, să susțină protestul lui George Simion la Congresul PPE, care a avut loc la Bucuresti, saptămâna trecută (6-7 martie 2024)”, a mai spus Pricopie.

Poliția din Republica Moldova a anunțat, joi, ca oligarhul moldovean Ilan Șor ar fi intenționat să trimită 200 de oameni la protestul de miercuri seara de la București, organizat de AUR . Cei mai mulți dintre aceștia nu au ajuns în România, potrivit autorităților moldovene. Senatorul AUR Claudiu Tîrziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a negat vineri existența vreunei legături cu formațiunea politică condusă a lui Ilan Șor.