Reacția lui Siegfried Mureșan după alegerile din Serbia și Bulgaria: „Aceasta este lecția și pentru România”

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a salutat luni dimineață, într-un mesaj pe Facebook, rezultatele alegerilor desfășurate duminică în Serbia și Bulgaria.

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Rezultatele suprinzătoare ale alegerilor din Serbia nu au rămas fără ecou la București.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan și-a arătat satisfacția față de înfrângerea președintelui sârb Aleksandar Vucic, dar a salutat și intrarea în turul doi al alegerilor prezidențiale din Bulgaria a candidatului reformator Andrey Gyurov.

„Două vești bune de la vecinii noștri sârbi și de la vecinii noștri bulgari în această dimineață: În Serbia, partidul fostului președinte sârb, Aleksandar Vucic, “proeuropean”prefăcut, în realitate autocrat, admirator al lui Vladimir Putin, a pierdut alegerile parlamentare. „Sondajele” dădeau câștigător partidul autocratului, dar oamenii au ieșit la vot în număr mare și i–au administrat o înfrângere categorică. După 3 ani ca prim ministru și 9 ani ca președinte, Vucic a vrut să redevină prim-ministru. Oamenii au avut altă părere și bine au făcut.

În Bulgaria, candidatul reformator Andrey Gyurov s-a calificat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, cu 32,7% din voturi. Andrey Gyurov a fost viceguvernator al Băncii Naționale a Bulgariei în perioada 2023-2026, perioadă în care Bulgaria a îndeplinit condițiile pentru aderarea la zona euro. Președinta interimară Iliana Iotova, venită din Partidul Socialist Bulgar, urmașul Partidului Comunist, a obținut 34,6% din voturi, mult sub așteptări. Diferența la vot între reformatorul Gyurov și socialista Iotova a fost cu 10% mai mică decât indicau sondajele. Sondajele dădeau peste 45% candidatei socialiste, în realitate ea a luat sub 35%”, a scris Mureșan într-o postare pe Facebook.

Liderul liberal spune că aceste două alegeri ne arată că, în ziua votului, puterea este mereu la oameni.

„Politicienii au puterea, doar atât timp cât oamenii le permit acest lucru. Nu există niciun motiv să lăsăm puterea la politicienii slabi și rău intenționați. Aceasta este lecția și pentru România”, și-a încheiat Siegfried Mureșan comentariul.

Alegeri în Serbia și Bulgaria

După aproape doi ani de proteste masive declanșate de prăbușirea unei copertine în Novi Sad, mișcarea studențească din Serbia a reușit să pună capăt la 14 ani de dominare politică neîntreruptă sub conducerea președintelui Aleksandar Vučić și a Partidului Progresist Sârb (SNS). Potrivit datelor parțiale din secțiile de votare, Lista Studenților ar urma să obțină între 135 și 140 de mandate, în timp ce formațiunea lui Vučić ar urma să aibă 105 parlamentari.

În Bulgaria, președinta în exercițiu a Bulgariei, Iliana Iotova, s-a clasat pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale. Cu toate acestea, nu a obținut majoritatea necesară pentru a câștiga din primul tur, astfel că scrutinul va fi decis în urma unui al doilea vot.

În turul al doilea, programat să aibă loc în termen de șapte zile, Iliana Iotova îl va înfrunta pe fostul premier interimar Andrei Gurov, clasat pe poziția a doua. Acesta a fost creditat cu 32,4% din voturi de Alpha Research și cu 32,2% de Myara Sociology.