Reacția liberalilor la ultimatumul PSD privind alegerile prezidențiale. Rareș Bogdan: Datele propuse de PNL sunt 10 cu 24 noiembrie

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a declarat, marți, că partidul s-ar putea înțelege cu partenerii de coaliție din PSD, la o dată intermediară privind alegerile prezidențiale, dar că își doresc datele constituţionale 10 şi 24 noiembrie.

„Considerăm că luna august este o lună în care este extrem de greu să poți să-i găseşti preocupaţi de chestiunile legate de alegerile prezidenţiale pe cetăţenii României şi lunile octombrie – noiembrie ar fi cele mai potrivite pentru acest lucru. (...) Cei din PSD au susţinut varianta 15-29 septembrie, uzând de o aşa-zisă înţelegere între partide membre ale coaliției la guvernare. Sigur că a existat o discuţie, numai că această discuție din luna martie a avut două componente care au fost omise în a fi prezentate în spațiul public: lista comună la europarlamentare ar fi trebuit să depăşească 50%, ea a avut doar 48%, şi în contextul din luna martie vorbeam de listă comună pentru parlamentare şi de asemenea de candidat comun, respectiv tandem preşedinte – premier.

Cele două partide care s-au reunit la Poiana Brașov și la Sâmbata de Sus în urmă cu 10 zile au decis ca partidele să meargă cu candidat propriu la alegerile prezidențiale, deci practic înțelegerea avută în luna martie a căzut, fiecare dintre partide dorind să-și susțină propriul candodat la alegeri. Așa că propunerea respectivă din punctul nostru de vedere este ca ducă și credem extrem de serios că aceste alegeri trebuiesc organizate la termenul constituțional, în luna noiembrie, așa cum e cât se poate de firesc”, a declarat prim-vicepreşedintele PNL.

Rareş Bogdan a afirmat că nu a existat decât o discuţie legată de cele două date 15 şi 29 septembrie, și că urmează ca minitstrul de Interne să se întoarcă joi în țară și PNL să vadă ce prosupun propunerile trimise către MAI.

„Nu a exista decât o discuție legată de 15-29, nu a existat o altă discuție. Noi am propus la întâlnirea pe care am avut-o săptămâna trecută, să începem vineri dimineața să mergem eventual pe o dată intermediară pe care să o convenim de comun acord, ținând cont de chestiunile legate de școală, de ce am învățat din organizarea alegerilor europarlamentare cu locale și sigur că în funcție de aceste lucruri trebuie să luăm o decizie. Deci a existat doar 15-29, iar acolo trebuie să știți că au existat niște condiționalități, PSD a venit prima dată cu data de 1 septembrie, pentru organizarea alegerilor comasate, respectiv cu lista comună la europarlamentare, lucruri pe care PNL în cele din urmă, după dezbateri care au durat zile în șir le-a acceptat după consultarea tuturor șefilor de filiale.

Legat de domnul Cătălin Predoiu, ministrul liberal al Internilor, acesta e află în Austria, unde se discută chestiuni legate de migrație și de spațiul Scenghen, și de va întoarce joi, și vom vedea dacă propunerile care ar urma să fie trimise către MAI prevăd această dată de 29 sau de 15”, a afirmat prim-vicepreşedintele PNL, întrebat cu privire la ultimatumul dat purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, ca ministrul de Interne Cătălin Predoiu, dacă până vineri va prezenta hotărârea de guvern:

Întrebat care sunt datele propuse de PNL, Rareș Bogdan a răspuns: „Datele constituționale. Datele propuse de PNL sunt 10 cu 24 noiembrie”.

Rareş Bogdan a afirmat că PSD a propus ca date 15 sau 29 septembrie,

"Argumentele au fost discuţia pe care am avut-o în luna martie, dar care a avut cele două variabile: 50% plus unu pe listă, respectiv candidatură în tandem la prezidenţiale după ce vedem rezultatele. Voturile ne-au arătat că între scorurile cumulate ale celor două partide, PNL şi PSD, şi lista de europarlamentare a existat o diferenţă, PNL a luat aproape 32%, 2,5 milioane de voturi, PSD aproape 36%, 2,9 milioane de voturi, iar lista comună a fost doar de 4,8 milioane", a afirmat Rareș Bogdan, întrebat care au fost argumentele PSD pentru a nu accepta varianta propusă de PNL.

Rareș Bogdan: Scopul coaliţiei a fost atins

Prim-vicepreşedintele PNL a adăugat că „scopul coaliţiei a fost atins pentru că am reuşit să ducem jumătate plus unul dintre europarlamentari în Parlamentul European. Ceea ce este foarte important. Am dus 19 europarlamentari din 34. Deci a fost atins cu doi plus la rezultatul palpabil”.

Întrebat cu privire la declarațiile social-democraților, cu privire la discuțiile de recalibrare a datei pentru alegerile prezidențiale este provocată de faptul că un candidat al PNL nu ar avea şanse să intre în turul al doilea al prezidenţialelor dacă s-ar organiza alegerile pe înţelegerea iniţială, Rareş Bogdan, a răspuns: "Este o este o argumentaţie şi o idee aruncată în spaţiu public cel puţin neelegantă. Nu se pune problema, pentru că noi nu facem alegeri pentru partide şi pentru oameni. Noi facem alegeri pentru cetăţenii României şi pentru ceea ce reprezintă România din punct de vedere al stabilităţii şi din punct de vedere al relaţionării externe".

Întrebat cu privire la estimările interne, de câte voturi mai are nevoie Nicolae Ciucă pentru a intra într-un tur doi, prim-vicepreşedintele PNL a răspuns: „Noi avem 2,5 milioane de votanţi, acesta este bazinul electoral primar pe care președintele PNL, candidatul la prezidenţiale îl are ca țintă pentru primul tur”. „În momentul acesta nu avem o problemă având în vedere că începe o campanie electorală. Vom aduce argumente. Avem cel mai bun profil de candidat la prezidențiale de la mare distanță. Un om care știe relaţii internaţionale, un bun strateg un tactician, un om extrem de echilibrat, raţional, un om care îşi respectă cuvântul şi care este singurul caz în care a promis că se retrage de bună voie, doar pentru a face loc unui coleg de coaliţie şi a făcut acest lucru deşi aproape toţi analiştii, comentatorii nu credeau că va reuși un politician în România să facă acest lucru, acest om a făcut această chestiune. Iar în contextul geopolitic actual și în situația în care se află România astăzi, credem că Nicolae Ciucă va reuși fără probleme să-i convingă pe români", a adăugat Rareş Bogdan.

Liderii PSD și PNL s-au reunit marți, pentru a stabili definitiv data la care vor avea loc alegerile prezidențiale.