 Schimbarea care arată adevăratul șef al guvernului. Dogioiu: „România nu mai are premier”. Miniștrii PSD, chemați de Grindeanu la raport | adevarul.ro
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Schimbarea care arată adevăratul șef al guvernului. Dogioiu: „România nu mai are premier”. Miniștrii PSD, chemați de Grindeanu la raport

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Ioana Dogioiu susține că noua formulă de guvernare reduce autoritatea premierului Luca Niculescu și lasă conducerea efectivă a Executivului în mâinile vicepremierului PSD. De altfel, la nici trei zile de la învestirea Guvernului, Sorin Grindeanu a convocat miniștrii social-democrați la sediul partidului pentru a discuta situația din ministere și prioritățile politice.

Scaunul din fruntea guvernului nu mai există
Scaunul din fruntea guvernului nu mai există Foto: Gov.ro

Într-o postare pe Facebook, fostul purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan Ioana Dogioiu a criticat faptul că premierul nu mai stă la capul mesei în timpul ședințelor de Guvern, ci printre ceilalți miniștri. Ea consideră că această schimbare de protocol transmite un mesaj privind poziția lui Luca Niculescu în actuala formulă de guvernare.

„Scaunul din fruntea guvernului nu mai există”, a scris Dogioiu, comparând aranjamentul actual cu cel din perioada în care Marcel Ciolacu conducea Executivul.

În opinia Ioanei Dogioiu, faptul că premierul nu mai ocupă locul din capul mesei ar simboliza diminuarea rolului său în Guvern.

„Nu stă în capul mesei guvernului PSD. Este și dânsul acolo la masă, printre alții, pentru pozele de la începutul ședinței de guvern”, a scris aceasta.

În final, Dogioiu formulează o concluzie tranșantă privind rolul lui Luca Niculescu: „Din 20 octombrie România nu mai are premier.”

„A fost una dintre primele griji ale noilor stăpâni din Palatul Victoria să revină la aranjamentul din vremea lui Marcel Ciolacu: premierul printre miniștri, nu în capul mesei. Atunci se voia un mesaj populist despre democrație, pentru că premierul avea autoritatea șefului de partid. Era și viitorul președinte al României în capul multora. Acum simbolistica e diferită: diminuarea explicită a lui Luca Niculescu. Nu stă în capul mesei guvernului PSD. Este și dânsul acolo la masă, printre alții, pentru pozele de la începutul ședinței de guvern. Apoi va fi doar capul în care să spargă oalele după ce se va toci placa grelei moșteniri. O primă OUG la miez de noapte avea să formalizeze simbolistica. Adevăratul șef al guvernului este vicepremierul PSD care, oficial, nu putea să stea în capul mesei. Nu încă, cel puțin. Din 20 octombrie România nu mai are premier, a scris Ioana Dogioiu pe Facebook.

Aranjamentul miniștrilor în ședințele conduse de premierul Bolojan
Aranjamentul miniștrilor în ședințele conduse de premierul Bolojan Foto: Gov.ro

Miniștrii PSD, chemați la raport de Sorin Grindeanu

Potrivit Digi24, Sorin Grindeanu i-a convocat pe miniștrii PSD la sediul partidului, la mai puțin de trei zile de la învestirea Guvernului. Social-democrații au discutat despre situația găsită în ministere și despre modul în care partidul va comunica public aceste informații.

Discuțiile ar fi vizat și problemele economice, necesarul de finanțare al ministerelor, precum și rectificarea bugetară care trebuie pregătită. Fiecare minister urmează să estimeze resursele necesare pentru perioada următoare și pentru bugetul anului 2027.

 Sursa notează că astfel de reuniuni ar putea deveni regulate, fie la sediul PSD din Bulevardul Kiseleff, fie la Palatul Parlamentului, unde Sorin Grindeanu își desfășoară activitatea în calitate de președinte al Camerei Deputaților.

Noua formulă este neobișnuită pentru PSD: partidul deține toate portofoliile ministeriale din Executiv, dar funcția de premier îi revine lui Luca Niculescu.

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