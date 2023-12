Rareș Bogdan, dezlănțuit în Parlamentul European: Răbdarea românilor are o limită. Vrem Schengen în 2024

Eurodeputatul Rareș Bogdan a subliniat într-o intervenție în Parlamentul European că amânarea aderării României la Schengen produce efecte economice grave, arătând că statul așteaptă toate țările membre UE să facă presiuni asupra Austriei pentru a accepta o integrare deplină la spațiul de liberă circulație european.

„Românii sunt cetăteni europeni prin excelentă si nu de azi, de ieri. Nu ne multumim cu jumătăti de măsură. Vrem integrarea deplină în Spațiul Schengen in 2024! Nu suntem o țară de mâna a doua, nu suntem ruda săracă a Europei”, a spus eurodeputatul Rareș Bogdan în Parlamentul European.

Reprezentantul României în Legislativul European a mai subliniat că amânarea aderării aduce efecte economice grave. „Peste 1.5% din PIB-ul țării mele se pierde, iar extremismul ia amploare în una dintre cele mai tolerante țări europene”, a explicat Rareș Bogdan..

„Cred sincer ca Uniunea Europeană are tot interesul ca românii să se se simtă cetăteni europeni pe deplin respectati si mai ales să nu-si schimbe atitudinea fată de constructia europeană. Tocmai de aceea Românii asteaptă ca toate statele UE să facă presiuni asupra Austriei pentru a accepta integrarea cu drepturi depline în Spațiul Schenghen a României, aerian, terestru, feroviar, fluvial-maritim. Nu ca pe o favoare! Este dreptul nostru. Poate fi exact pe modelul Greciei și Islandei, alte două state aflate în granițele Europei”, a mai adăugat europarlamentarul.

„Austria încalcă dreptul nostru și nu a pățit nimic. Până acum, am fost prietenoși și cetateni model europeni n-am trecut la controlarea la sânge a trenurilor, mașinilor și camioanelor austriece…… Am înțeles să ne comportăm civilizat și echilibrat, adică european prin excelență. Rabdarea romanilor are însă o limita. Ea a fost atinsa! Vrem Schengen pentru 2024”, a mai adăugat Rareș Bogdan.