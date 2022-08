Rafila acuză o campanie pentru compromiterea PNRR şi un atac la persoana sa, după ce un deputat USR a sesizat ANI

Deputatul Emanuel Ungureanu a anunțat sesizarea ANI împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, susținând că sunt niște cifre „ciudate” în declarația de avere a oficialului. În replică, șeful de la Sănătate a acuzat că este ținta unui atac și a avertizat că va consulta un avocat, relatează Agerpres.

Fiind întrebat de acuzațiile asupra semnării unui contract de 20 de milioane de euro cu OMS, ministrul a acuzat că, în opinia sa, este vorba despre „o campanie deliberată care are cel puţin două ţinte: una dintre ţinte este compromiterea PNRR, adică Guvernul României să nu poată să realizeze acest program, şi este şi un atac la persoană, probabil datorită faptului că eu sunt unul dintre membrii vizibili ai PSD”, a afirmat ministrul Rafila, potrivit Agerpres.

Despre sesizarea depusă la ANI de către deputatul USR Emanuel Ungureanu, ministrul a explicat că a depus timp de 14 ani declarație de avere, ANI având acces la acestea.

„Am ocupat funcţia de şef de laborator la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş şi, fiind vorba de o funcţie de conducere în cadrul unui spital public, eram nevoit să depun această declaraţie de avere. Începând cu anul 2008, am depus anual această declaraţie de avere, probabil că domnul Ungureanu nu avea informaţia completă, nu există schimbări majore în această declaraţie de avere apropo de cifrele ciudate, deci e clar că timp de 14 ani Agenţia Naţională de Integritate a avut acces la toate declaraţiile mele de avere”, a spus ministrul, explicând că și el așteaptă un eventual un punct de vedere al ANI.

Ministrul a mai susținut că nu are probleme, explicând: „mai ales că aşa-zise incompatibilităţi nu există”. „Eu nu am fost niciodată angajatul OMS, eu am reprezentat România, ceea ce înseamnă cu totul şi cu totul altceva".

Ministrul avertizează că va consulta un avocat în privința „prejudiciului de imagine”

Potrivit sursei citate, Rafila a acuzat, de asemenea, „limbajul trivial şi lipsa de bun-simţ a celor care au făcut diverse afirmaţii în spaţiul public în această perioadă”.

„Sunt două persoane, pe care pot să le şi nominalizez: domnul Ghinea şi domnul Ungureanu. Cred că există suficiente argumente să mă consult cu avocaţi pentru că acest prejudiciu de imagine, calomnia şi grosolănia cu care în mod repetat am fost atacat nu cred că sunt demne pentru un parlamentar sau pentru un fost ministru", a spus Alexandru Rafila.

Emanuel Ungureanu: Sunt nişte cifre ciudate în declaraţia de avere a ministrului

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat că a depus la Agenţia Naţională de Integritate (ANI), o sesizare împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila, susţinând că în declaraţia de avere a acestuia sunt nişte cifre „ciudate”.

„Am depus o sesizare pentru verificarea averii domnului Rafila. Sunt nişte cifre ciudate în declaraţia de avere a domniei sale. Pentru un bugetar care a lucrat doar la stat atât de mulţi ani nu se justifică sumele care apar în declaraţia de avere şi nu se prezintă acolo în detalii clare pentru public contractele de consultanţă pe care le-a avut domnul Rafila de-a lungul tipului”, a spus Emanuel Ungureanu, potrivit sursei citate.

Deputatul a continuat, făcând referire și la constractul semnat de ministrul Sănătății cu Organizația Mondială a Sănătății. „Este ştiută colaborarea din ultimii opt ani dintre domnul Rafila şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii. S-a văzut aici şi prietenia dintre domnul Rafila şi această organizaţie care s-a lăsat cu un contract de 21 de milioane de euro. ANI trebuie să verifice şi acest contract dintre domnul Rafila şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Eu am depus şi memorandumul dintre Ministerul Sănătăţii, condus de domnul Rafila, şi OMS, adică acel contract de 21 milioane şi ceva”, a mai susținut Ungureanu.