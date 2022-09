Radu Mihaiu, critici către Nicușor Dan: Am obosit să tot ascund sub preș problema reală

Primarul Sectorului 2 a atras atenția, printr-o postare pe Facebook, la faptul că Primăria Capitalei nu emite avizele necesare defrișării și toaletării copacilor din sectorul pe care îl administrează. Edilul susține că a trimis peste 1.300 de avize către Primăria Municipiului București.

Radu Mihaiu susține că situația este valabilă pentru tot orașul, iar PMB nu emite avizele necesare acestor lucrări. Edilul precizează că a trimis 1.328 de cereri de aviz de defrișare și/sau toaletare către Primăria Municipiului București.

„Ieri a bătut vântul puţin mai tare în Bucureşti, şi au căzut 19 copaci. Anul acesta am avut 72 de astfel de incidente. Mai grav e că nu e o surpriză pentru nimeni. Nu e niciun secret că pomii din București nu sunt îngrijiți corespunzător (nu s-au făcut toaletări, pomii complet uscați nu au fost defrișați). E valabil în tot orașul pentru că PMB nu emite avizele necesare acestor lucrări. Am obosit să tot ascund sub preş problema reală. Am trimis către PMB 1328 cereri de aviz de defrişare şi/sau toaletare şi nu am primit decât punctual pentru câteva cazuri” , susține edilul Sectorului 2.

Edilul a precizat că i-a solicitat în nenumărate rânduri lui Nicușor Dan să proceseze cererile și să găsească o soluție, însă „primim doar promisiuni”. De asemenea, acesta a atras atenția cu privire la faptul că astfel de probleme vor crește considerabil începând cu sezonul rece.

„Eu înţeleg că înainte s-au făcut toaletări agresive şi defrişări fără sens. Dar unele toaletări şi unele defrişări chiar sunt necesare. Nu se poate să înlocuim un exces cu un alt exces. Ne cad copacii în cap! Deja a devenit o problemă de siguranță pentru locuitorii din București. În nenumărate rânduri am cerut primarului general să proceseze aceste cereri și să găsească o soluție. Deocamdată primim doar promisiuni. E o situație urgentă. Pe măsură ce intrăm în sezonul rece riscul unor prăbușiri de copaci crește considerabil” , a precizat Radu Mihaiu pe Facebook.