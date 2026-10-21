România, printre statele UE cu cele mai mici scumpiri la carburanți în septembrie, potrivit Eurostat. Creșterea anuală a ajuns însă la aproape 30%

România s-a numărat printre țările Uniunii Europene care au înregistrat cele mai reduse majorări ale prețurilor la carburanți în septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă, potrivit datelor publicate de Eurostat. Impactul acumulat în ultimele 12 luni rămâne însă important, prețurile fiind cu aproape o treime mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterea anuală a prețurilor carburanților a ajuns la 29,4% în România

În cazul motorinei, prețurile au crescut în septembrie cu 3% față de august, România fiind depășită doar de Spania și Croația în clasamentul statelor cu cele mai mici scumpiri, potrivit News.ro.

La benzină, majorarea a fost de 4,2%, unul dintre cele mai reduse niveluri din UE, după Cipru.

La polul opus, cele mai puternice creșteri lunare au fost consemnate în Suedia, Polonia și statele baltice. În Suedia, benzina s-a scumpit cu 13,8%, iar motorina cu 12,8% într-o singură lună.

La nivelul Uniunii Europene, prețurile au avansat într-un ritm mai accentuat decât în România. În septembrie, motorina s-a scumpit în medie cu 5,9%, iar benzina cu 6,7% față de august.

Combustibilii, cu aproape 30% mai scumpi decât anul trecut

Deși evoluția lunară a fost una relativ moderată, comparativ cu alte state membre, datele anuale arată o creștere semnificativă a costurilor pentru șoferii români.

În septembrie 2026, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal erau cu 29,4% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut. Ritmul de creștere s-a accelerat față de august, când avansul anual era de 26,7%.

Media europeană a fost chiar mai ridicată, de 31,4%, după ce în iulie și august creșterile anuale se situaseră la 16,9%, respectiv 23,8%.

Bulgaria și statele baltice conduc clasamentul scumpirilor

Cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor la carburanți au fost înregistrate în Bulgaria, unde combustibilii s-au scumpit cu 42,2% față de septembrie 2025, urmată de Estonia, cu 40,6%, și Lituania, cu 40,2%.

Alte 12 state membre au raportat creșteri de peste 30%, între care Republica Cehă și Portugalia.

La extrema cealaltă s-au aflat Ungaria, Irlanda și Suedia, care au înregistrat cele mai reduse majorări anuale ale prețurilor.

Datele Eurostat indică astfel că România a fost printre țările cu cele mai mici scumpiri lunare ale carburanților în septembrie, însă impactul acumulat în ultimele 12 luni rămâne important, prețurile fiind cu aproape o treime mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.