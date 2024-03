Programul național de investiții în infrastructură a unităților spitalicești, aprobat de Guvern

Mihai Constantin, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a anunțat, joi, după ședința Executivului, că s-a decis menținerea mecanismului de plafonare a prețurilor la energie și gaze și aprobarea Programul național de investiții în infrastructură a unităților spitalicești.

„Prin ordonanță de urgență Guvernul menține mecanismul de plafonare a prețurilor la energie și gaze, până în primăvara anului 2025, pentru ca populația dar și companiile în calitate de consumatori finali să rămână în continuare protejate față de volatilitatea de pe piața energiei și gazelor naturale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, în cadrul unui briefing, la finalul ședinței de Guvern.

Mihai Constantin a precizat că investițiile în sănătate s-au aflat joi în atenția Guvernului, „pentru a asigura oamenilor condiții mai bune de îngrijire în unitățile medicale”

„După evenimentul recent de lansare a caravanelor medicale pentru zonele defavorizate, după semnarea contractelor pentru spitalele regionale de urgență din Craiova, Iași, Cluj și decizia legată de extinderea Institutului Clinic Fundeni, Guvernul a aprobat astăzi Programul național de investiții în infrastructură a unităților spitalicești prin Ordonanță de Urgență. Are alocate în intervalul 2024-2030 fonduri de peste 13 miliarde de lei și care vor fi cheltuite pentru realizarea de noi spitale orășenești municipale, municipale de urgență și pentru dotarea și modernizarea altor unități sanitare. Acest program național cade sub sfera execuției și sub Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării și sub sfera Ministerului Fondurilor Europene. Trebuie să avem în vedere beneficiarul final, care sunt cetățenii ajunși în postură de pacient mai devreme sau mai târziu în sistemul medical românesc”, a spus Constantin.

Măsuri fiscal-bugetare

Mihai Constantin a menționat că prin ordonanță de urgență au fost aprobate mai multe măsuri fiscal-bugetare, „pentru buna funcționare a serviciilor publice de interes local sau județean”.

Alte două decizii luate prin hotărâre de Guvern vizează aprobarea prelungirii plafoanelor la RCA, cu încă trei luni, respectiv până la 30 iunie, „pentru a proteja piața și pentru a combate o eventuală creștere excesivă a prețurilor care pot avea loc, ca urmare a dezechilibrelor produselor anterioare de pe piața asigurărilo de răspundere civilă auto”, conform purtătorului de cuvânt al Guvernului.

Constantin a afirmat că potrivit unor informații de la Ministerul Finanțelor: „la 31 decembrie 2023 din 10 milioane de vehicule din parcul național auto, doar 7 milioane erau asigurate. 3 milioane de mașini potențial circulă pe șosele din România fără a avea o poliță RCA valabilă”

Mihai Constantin a menționat că prin Ordonanță de Urgență au fost amânate eventualele sancțiuni date pentru neeliberarea la timp a facturii electronice e-Factura, până la 31 mai 2024.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a punctat o altă hotărâre de Guvern aprobată, joi, ce vizează adoptarea indicatorilor tehnico- economici, pentru Autostrada Craiova-Filiaşi şi drumul expres Filiaşi-Târgu Jiu.

„Pentru realizarea Autostrăzii Craiova-Filiaşi şi drumului expres Filiaşi-Târgu Jiu au fost adoptați indicatorii tehnico- economici, o etapă necesară pentru începerea lucrărilor la cei 51,5 km de autostradă și 58,6 km de drum express. Proiectul de investiții este în valorile de aproximativ 16,5 miliarde de lei și va fi finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Până ne vom bucura de inserția acestor segmente de drum în rețeaua de infrastructură națională, beneficiile se vor vedea și prin impactul social care va fi creat și anume 8250 de angajați vor fi angrenați pe perioada execuției acestor proiecte”, a menționat Constantin.

De asemenea, potrivit purtătorului de cuvânt al Executivului, o altă Hotărâre de Guvern aprobată se referă la un ajutor dat către 445 de familii și persoane singure din 34 de județe, care se află în situații de necesitate cauzate de incendii de fenomene meteo periculoase ori se află în situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot duce la creșterea riscului de excluziune socială.

„Aceste ajutoare de urgență sunt în valoare totală de 1,72 milioane de lei și au fost identificate în urma unor anchete sociale coordonate de către implementatorul acestei măsuri și anume Ministerul Muncii și Solidarității Sociale”, a mai spus Mihai Constantin.