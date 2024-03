Burduja: Ne lipsește o nouă generație de lideri în toate domeniile, conectați la pulsul lumii

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, coordonator politic al campaniei electorale PSD-PNL din Capitală, susține că România are nevoie de "o nouă generație de lideri în toate domeniile, conectați la pulsul lumii, gata să gândească și acționeze".

„Final de săptămână. O închiei așa cum îmi place cel mai mult: cu o carte bună. Scrie așa: “Luminându-vă asupra a ceea ce a fost, veți putea mai ușor vedea ceea ce trebuie să fie”. Și puțin mai sus: “Ideea luminează, conduce, susține și asigură rodnicia muncii.” Sunt “Cuvintele unui mare român” — Ionel Brătianu. Ideile mari sunt cele pentru care merită să lupți. Bucureștiul și România au nevoie de astfel de idei și de proiecte. Vedem că au trecut 34 de ani de democrație românească originală. Am știut să rămânem de partea bună a istoriei, acolo unde ne este locul: în NATO și în Uniunea Europeană. Am început să turnăm betoane și să facem autostrăzi. Ba chiar să interzicem prin lege dosarul cu șină. E momentul să trecem la următorul nivel. Trăim în era vitezei și a revoluției industriale 4.0, în care cine nu îndrăznește să creeze viitorul este condamnat să prindă mereu din urmă trecutul altora. Avem unele dintre cele mai strălucite minți ale lumii, dovadă fiind olimpiadele internaționale unde suntem mai mereu primii sau pe podiumul mondial”, a scris, duminică seară, preşedintele PNL Bucureşti, într-o postare pe pagina sa de Facebook, alături de o poză cu el în timp ce citește o carte scrisă de liberalui Ion I. C. Brătaianu.

Burduja, care este și unul dintre coordonatorii politici ai campaniei electorale PSD-PNL din Capitală, a afirmat că ne lipseşte ”încrederea în noi înşine şi în ceilalţi”.

„Și atunci? Ce ne lipsește? Încrederea în noi înșine și în ceilalți. Viziunea asumată a României pe bune și pe merit. O nouă generație de lideri în toate domeniile, conectați la pulsul lumii, gata să gândească și acționeze, conștienți că “însușirile neamului nostru nu permit…să poată sta cineva la îndoială dacă românii au în fața lor un viitor mare și strălucit” (Ionel Brătianu). Rămâne cum am stabilit. Înainte, împreună”, a susținut Burduja.

Sebastian Burduja a fost opțiunea PNL pentru Primăria Capitalei daca formațiunea liberală nu ar fi candidat împreună cu PSD. După ce partidele Coaliției au decis să meargă împreună la Capitală, PSD și PNL l-au nominalizat pe Cătălin Cîrstoiu drept candidat comun la București. Opțiunea a fost criticată atât în interiorul celor două partide, cât și de alte persoane de pe scena publică.

Eduard Hellvig, fost șef al SRI, a criticat alegerea coaliției de guvernare, menționând că este un "candidat scos din joben", care "nu sperie și nu deoache pe nimeni".

De altfel și prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, l-a ironizat pe medic înainte de a fi prezentat drept candidatul oficial al coaliției PSD -PNL la Primăria Generală a Capitalei. Ulterior, Cătălin Cîrstoiu a transmis o săgeată către Rareș Bogdan și a explicat de ce nu se consideră un candidat de sacrificiu.

Luni, va avea loc o ședință în coaliție la care s-ar putea discuta și unde se va merge pe liste comune la alegerile locale, după ce au apărut nemulțumiri în teritoriu.