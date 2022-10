Stoltenberg: NATO e gata să apere România și toate celelalte state aliate

Secretarul general al NATO a precizat că Alianța e gata să apere toate statele membre, în același timp mulțumind României pentru contribuția sa la nivelul organizației, mai ales în contextul războiului din Ucraina.

Liderul NATO a început prin menționarea faptului că Rusia se folosește de pretexte false pentru a lansa noi atacuri asupra Ucrainei.

„NATO nu va fi intimidată. Vom sprijini Ucraina atât timp cât e nevoie. Continuăm să ne întărim propriile apărări. NATO e gata să apere România și toate celelalte state aliate”, a subliniat Jens Stoltenberg.

Numărul unu al NATO a precizat că a discutat cu Nicolae Ciucă despre situația din Marea Neagră. „Am discutat despre situația din Marea Neagră. Războiul pornit de Rusia a transformat părți din Marea Neagră în zone de război. Vă mulțumesc pentru multele contribuții la apărarea NATO”.

Întrebat când se va termina războiul, Stoltenber a precizat: „Războiul este impredictbil. Din ceea ce am văzut ucrainenii au câștiguri esențiale, îi împing înapoi pe ruși din Kiev și alte zone și opresc ofensiva din Donbass”.

Secretarul general al NATO a ținut să sublinieze că „spriinul NATO și al aliaților a fost vital pentru progresele Ucrainei. Războiul nu a început în februarie, anul acesta, ci în 2014, când Putin a anexat Crimeea. În februarie a avut loc escaladarea”. De altfel, forțele occidentale au anunțat în repetate rânduri că vor sprijini Kievul.

Ciucă, despre amenințări și provocări

La rândul său, Ciucă a subliniat discuțiile despre zona de securitate. „Mă bucur să fiu din nou la Bruxelles, la mai puţin de un an de la ultima discuţie pe care am avut-o aici, în acest format. Am apreciat discuţia consistentă de astăzi pe temele de importanţă majoră pentru Alianţă. Am discutat despre ameninţările şi provocările de securitate din regiunea Mării Negre, recunoscută ca zonă de importanţă strategică pentru Alianţă prin noul Concept Strategic al NATO”, a spus premierul în mesaj.

Nicolae Ciucă a arătat că „securitatea în regiune continuă să fie afectată de războiul ilegal de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei”. „Am exprimat îngrijorarea pentru efectele ample pe care comportamentul agresiv şi iresponsabil al Rusiei le poate genera pe termen lung pentru securitatea regională şi pentru securitatea euroatlantică, precum şi pentru stabilitatea globală. Având în vedere dinamica ridicată a acestor evoluţii, cât şi impredictibilitatea comportamentului Rusiei, am accentuat necesitatea ca NATO să monitorizeze atent în continuare situaţia din Marea Neagră. Acest război arată, din păcate, ceea ce România susţine de mult timp: relevanţa strategică a Mării Negre pentru NATO, pentru interesele majore de securitate ale Alianţei”, a afirmat prim-ministrul.

Liderul de la Palatul Victoria a mulțumit și statelor care și-au trimis militari pe teritoriul României. „Crearea Grupului de luptă condus de Franţa, la care contribuie și contingente de militari din Țările de jos şi Belgia, reprezintă o materializare a acestor decizii şi o dovadă concretă a solidarităţii și unității care caracterizează Alianta noastră. Mulţumesc, şi cu acest prilej, Franței, Olandei și Belgiei pentru implicare şi solidaritate şi de asemenea mulțumesc Statelor Unite pentru prezența lor în România”, a completat Ciucă, în declarația de presă de la Bruxelles.