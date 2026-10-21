 USR reaprinde scandalul politic. Miruță și Țoiu au lipsit de la predarea mandatelor. Fritz: „Premierul real este Sorin Grindeanu” | adevarul.ro
search
Miercuri, 21 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Video USR reaprinde scandalul politic. Miruță și Țoiu au lipsit de la predarea mandatelor. Fritz: „Premierul real este Sorin Grindeanu”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Radu Miruță și Oana Țoiu nu au participat la ceremoniile de predare-primire a mandatelor de la Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe, după schimbarea Guvernului. În timp ce noii titulari ai portofoliilor, Radu Oprea și Dan Neculăescu, îl aveau alături pe premierul Luca Niculescu, cei doi foști miniștri USR au apărut la o conferință de presă organizată în ziua în care partidul a ieșit de la guvernare.

image
Foto: Facebook

La conferință au participat liderul USR, Dominic Fritz, și foști membri ai echipei guvernamentale. În intervenția sa, Fritz a criticat noua formulă de guvernare și a susținut că PSD va exercita presiuni asupra premierului pentru a-și impune propriile interese.

„Premierul va fi constant șantajat de PSD, care va avea grijă doar și doar de propriile interese”, a afirmat liderul USR.

Acesta a criticat și creșterea numărului de funcții din aparatul guvernamental, susținând că „nevoia de control a PSD-ului costă” și că românii ajung să plătească mai mult pentru funcționarea noului Executiv.

Dominic Fritz a declarat că USR nu intenționează să renunțe la obiectivele asumate în fața alegătorilor, chiar dacă partidul trece în opoziție. El a promis că foștii miniștri vor continua să susțină reformele și măsurile pe care le consideră necesare pentru funcționarea statului.

„Fiecare dintre foștii miniștri USR se vor lupta în continuare pentru dreptate, pentru corectitudine, pentru un stat mai funcțional și pentru respect pentru cetățeni”, a spus Fritz.

La conferința de presă organizată de USR au participat Dominic Fritz și foști membri ai echipei guvernamentale, printre care Claudiu Năsui și Diana Buzoianu. În timpul unei transmisiuni televizate, jurnalista a remarcat că Radu Miruță și Oana Țoiu se aflau, de asemenea, la conferință, în timp ce la ministere aveau loc ceremoniile de predare a mandatelor.

La Ministerul Apărării, noul ministru, Radu Oprea, a participat la predarea-primirea funcției în prezența premierului Luca Niculescu. La Ministerul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu a preluat portofoliul de la Oana Țoiu.

În discursul său, Dominic Fritz a criticat noua formulă de guvernare, afirmând că PSD va exercita presiuni asupra premierului pentru a-și impune propriile interese.

„Premierul va fi constant șantajat de PSD, care va avea grijă doar și doar de propriile interese”, a declarat liderul USR.

Fritz a contestat și creșterea numărului de funcții din aparatul guvernamental, susținând că „nevoia de control a PSD-ului costă” și că românii ajung să plătească mai mult pentru funcționarea noului Executiv.

„Am fost acolo”. Miruță neagă că Fritz ar fi spus președintelui la Cotroceni: „România e problema ta, partidul e problema mea”

Liderul USR a afirmat că partidul nu renunță la obiectivele asumate în fața alegătorilor, chiar dacă trece în opoziție.

„Faptul că suntem în opoziție nu înseamnă că nu putem livra pentru România”, a spus Fritz, adăugând că foștii miniștri USR vor continua să susțină „dreptatea, corectitudinea, un stat mai funcțional și respect pentru cetățeni”.

Dominic Fritz: „Premierul real este Sorin Grindeanu”

Într-un interviu acordat miercuri postului RFI, Dominic Fritz a susținut că noul Cabinet va fi dominat de PSD, iar autoritatea premierului Luca Niculescu ar fi limitată.

„Acest Cabinet este de fapt Cabinetul PSD, premierul real este Sorin Grindeanu, deciziile vor fi luate de echipa PSD, iar Luca Niculescu are rolul de a fi o față blândă pentru acest Guvern, care nu va putea livra multe”, a afirmat liderul USR.

Fritz a explicat și votul împotriva învestirii Guvernului, susținând că, în timpul dezbaterilor parlamentare, Niculescu nu ar fi reușit să impună autoritatea necesară.

„Autoritatea lui este mică din prima zi”, a declarat Fritz, afirmând că Sorin Grindeanu a fost cel care a prezentat direcțiile și termenele pentru noul premier și s-a comportat „ca liderul acestui Guvern”.

Fritz acuză PSD că ar putea reveni asupra unor reforme

Liderul USR a răspuns și criticilor formulate de Sorin Grindeanu în Parlament, unde acesta a afirmat despre USR: „Ați venit la guvernare cu discursuri de reformă, independență. Plecați cu un lider condamnat și cu agenda publică plină de ură și istericale”.

Dominic Fritz a respins acuzația că ar fi condamnat și a susținut că atacurile PSD ar urmări să discrediteze foștii miniștri USR.

„Ne așteptăm ca miniștrii USR să devină o țintă masivă, o masivă campanie de dezinformare”, a afirmat acesta.

Întrebat ce se va întâmpla cu reformele începute de Guvernul Bolojan, Fritz a anticipat că unele măsuri vor fi menținute din cauza constrângerilor bugetare, în timp ce altele ar putea fi abandonate.

În opinia sa, PSD ar putea reveni asupra reformelor care afectează interesele unor grupuri apropiate partidului. Liderul USR a spus că formațiunea va urmări deciziile noului Guvern și va reacționa dacă reformele sunt anulate.

Declarațiile au fost făcute în ziua în care USR a trecut în opoziție, iar noii miniștri au preluat portofoliile de la foștii titulari.

Absența lui Radu Miruță de la ceremonia de predare a mandatului de la Ministerul Apărării și cea a Oanei Țoiu de la evenimentul organizat la Ministerul Afacerilor Externe au fost semnalate în timpul unei transmisiuni televizate în direct.

La Ministerul Apărării, noul ministru, Radu Oprea, a participat la predarea-primirea mandatului în prezența premierului Luca Niculescu. La Ministerul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu a preluat portofoliul de la Oana Țoiu, în cadrul schimbării echipei guvernamentale.

 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Calul troian” cu care Rusia amenință baze militare NATO: Rețeaua de sute de case de vacanță folosite în războiul hibrid contra Europei
digi24.ro
image
Un bărbat din Afganistan are 58 de copii. Familia se confruntă cu sărăcia, iar unii copii se culcă flămânzi
stirileprotv.ro
image
De ce interviul cu Cristela Georgescu a fost disponibil mai întâi membrilor Gândul. Explicațiile redacției. Emisiunea va putea fi urmărită integral și gratuit astăzi, de la ora 19:00
gandul.ro
image
Alertă la Marea Neagră! Șeful NATO și ministrul turc de Externe, discuții de urgență după atacurile cu drone
mediafax.ro
image
Copilărie spartană pentru „Golden Boy” Alex Stoian. Părinții vedetei de la FCSB l-au pregătit pentru marea performanţă. Exclusiv
fanatik.ro
image
Elevul care a transmis sute de amenințări teroriste în România și SUA a fost admis la facultate. Spune că singurătatea şi plictiseala l-au determinat să comită infracțiuni
libertatea.ro
image
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
"Extrem de jenant!" / "Săracul Monfils!" Elina Svitolina a creat haos, după ce a anunțat de ce divorțează
digisport.ro
image
Cum poţi folosi ghimbirul dacă ai migrene
click.ro
image
Kyle Kennedy, nepoata lui Robert F. Kennedy, a murit la 42 de ani
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
În timp ce prietenii ei studiau, ea dădea cu mătura. Azi câștigă mii de euro și merge la muncă cu elicopterul
observatornews.ro
image
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
cancan.ro
image
Pensia medie va fi indexată cu maxim 190 de lei, sub ceea ce prevede legea. Anunțul ministrului Muncii
newsweek.ro
image
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
prosport.ro
image
Cu ce avere pleacă Diana Buzoianu de la Ministerul Mediului. Ce salariu avea şi ce are acum în conturi
playtech.ro
image
Inteligența Artificială a dat verdictul! Cu ce scor se va termina derby-ul FCSB – Rapid
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
"Europenii au început să cadă în capcană!" Rusia transmite un mesaj clar, după întâlnirea Degtyarev - Putin
digisport.ro
image
Cuplul spaniol care oferă cazare gratuită într-un loc de vis. Ce condiții trebuie să îndeplinească turiștii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Rareș Cojoc își răsfață noua iubită în Mauritius. Cum arată super vila în care s-au cazat cei doi, alături de copiii Andreei Popescu. Luxul e la el acasă aici / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 21 octombrie 2026. Mai multe zodii au parte de surprize și vești bune
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Smiley, dezvăluiri despre casa de la munte și rolul Ginei Pistol: „Eu sunt ceva rău”. Ce spune despre fiica lor și filmul cu Pavel Bartoș
click.ro
image
Adriana Bahmuțeanu, moment emoționant alături de fiul cel mare, Maximus! După aproape doi ani de distanță, cei doi au fost surprinși împreună la spital
click.ro
image
Petre Roman, surprins de transformarea Oanei Roman după ce a slăbit aproape 20 de kilograme! Ce i-a spus când a văzut-o! „Încă nu, dar ai grijă”
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Prințesa Kate în rochie galbenă și cu tiara Queen Mary's Lover's Knot, GettyImages (1) jpg
La dineul de stat, Kate a strălucit! Prințesa de Wales a acaparat atenția tuturor, cu rochia galbenă și diadema celebră
okmagazine.ro
Un zbor similar cu cinci aeronave Grumman TBF Avenger
Dispariția Zborului 19 în Triunghiul Bermudelor. O tragedie aviatică rămasă fără explicație
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Pagina de Wikipedia a lui Călin Georgescu, vandalizată. Apare că e născut în 106 d.Hr și că e însurat cu Vadim Tudor, iar în locul unei poze cu el apare un organ genital
image
Smiley, dezvăluiri despre casa de la munte și rolul Ginei Pistol: „Eu sunt ceva rău”. Ce spune despre fiica lor și filmul cu Pavel Bartoș

OK! Magazine

image
La dineul de stat, Kate a strălucit! Prințesa de Wales a acaparat atenția tuturor, cu rochia galbenă și diadema celebră