Radu Miruță și Oana Țoiu nu au participat la ceremoniile de predare-primire a mandatelor de la Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe, după schimbarea Guvernului. În timp ce noii titulari ai portofoliilor, Radu Oprea și Dan Neculăescu, îl aveau alături pe premierul Luca Niculescu, cei doi foști miniștri USR au apărut la o conferință de presă organizată în ziua în care partidul a ieșit de la guvernare.

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La conferință au participat liderul USR, Dominic Fritz, și foști membri ai echipei guvernamentale. În intervenția sa, Fritz a criticat noua formulă de guvernare și a susținut că PSD va exercita presiuni asupra premierului pentru a-și impune propriile interese.

„Premierul va fi constant șantajat de PSD, care va avea grijă doar și doar de propriile interese”, a afirmat liderul USR.

Acesta a criticat și creșterea numărului de funcții din aparatul guvernamental, susținând că „nevoia de control a PSD-ului costă” și că românii ajung să plătească mai mult pentru funcționarea noului Executiv.

Dominic Fritz a declarat că USR nu intenționează să renunțe la obiectivele asumate în fața alegătorilor, chiar dacă partidul trece în opoziție. El a promis că foștii miniștri vor continua să susțină reformele și măsurile pe care le consideră necesare pentru funcționarea statului.

„Fiecare dintre foștii miniștri USR se vor lupta în continuare pentru dreptate, pentru corectitudine, pentru un stat mai funcțional și pentru respect pentru cetățeni”, a spus Fritz.

La conferința de presă organizată de USR au participat Dominic Fritz și foști membri ai echipei guvernamentale, printre care Claudiu Năsui și Diana Buzoianu. În timpul unei transmisiuni televizate, jurnalista a remarcat că Radu Miruță și Oana Țoiu se aflau, de asemenea, la conferință, în timp ce la ministere aveau loc ceremoniile de predare a mandatelor.

La Ministerul Apărării, noul ministru, Radu Oprea, a participat la predarea-primirea funcției în prezența premierului Luca Niculescu. La Ministerul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu a preluat portofoliul de la Oana Țoiu.

În discursul său, Dominic Fritz a criticat noua formulă de guvernare, afirmând că PSD va exercita presiuni asupra premierului pentru a-și impune propriile interese.

„Premierul va fi constant șantajat de PSD, care va avea grijă doar și doar de propriile interese”, a declarat liderul USR.

Fritz a contestat și creșterea numărului de funcții din aparatul guvernamental, susținând că „nevoia de control a PSD-ului costă” și că românii ajung să plătească mai mult pentru funcționarea noului Executiv.

„Am fost acolo”. Miruță neagă că Fritz ar fi spus președintelui la Cotroceni: „România e problema ta, partidul e problema mea”

Liderul USR a afirmat că partidul nu renunță la obiectivele asumate în fața alegătorilor, chiar dacă trece în opoziție.

„Faptul că suntem în opoziție nu înseamnă că nu putem livra pentru România”, a spus Fritz, adăugând că foștii miniștri USR vor continua să susțină „dreptatea, corectitudinea, un stat mai funcțional și respect pentru cetățeni”.

Dominic Fritz: „Premierul real este Sorin Grindeanu”

Într-un interviu acordat miercuri postului RFI, Dominic Fritz a susținut că noul Cabinet va fi dominat de PSD, iar autoritatea premierului Luca Niculescu ar fi limitată.

„Acest Cabinet este de fapt Cabinetul PSD, premierul real este Sorin Grindeanu, deciziile vor fi luate de echipa PSD, iar Luca Niculescu are rolul de a fi o față blândă pentru acest Guvern, care nu va putea livra multe”, a afirmat liderul USR.

Fritz a explicat și votul împotriva învestirii Guvernului, susținând că, în timpul dezbaterilor parlamentare, Niculescu nu ar fi reușit să impună autoritatea necesară.

„Autoritatea lui este mică din prima zi”, a declarat Fritz, afirmând că Sorin Grindeanu a fost cel care a prezentat direcțiile și termenele pentru noul premier și s-a comportat „ca liderul acestui Guvern”.

Fritz acuză PSD că ar putea reveni asupra unor reforme

Liderul USR a răspuns și criticilor formulate de Sorin Grindeanu în Parlament, unde acesta a afirmat despre USR: „Ați venit la guvernare cu discursuri de reformă, independență. Plecați cu un lider condamnat și cu agenda publică plină de ură și istericale”.

Dominic Fritz a respins acuzația că ar fi condamnat și a susținut că atacurile PSD ar urmări să discrediteze foștii miniștri USR.

„Ne așteptăm ca miniștrii USR să devină o țintă masivă, o masivă campanie de dezinformare”, a afirmat acesta.

Întrebat ce se va întâmpla cu reformele începute de Guvernul Bolojan, Fritz a anticipat că unele măsuri vor fi menținute din cauza constrângerilor bugetare, în timp ce altele ar putea fi abandonate.

În opinia sa, PSD ar putea reveni asupra reformelor care afectează interesele unor grupuri apropiate partidului. Liderul USR a spus că formațiunea va urmări deciziile noului Guvern și va reacționa dacă reformele sunt anulate.

Declarațiile au fost făcute în ziua în care USR a trecut în opoziție, iar noii miniștri au preluat portofoliile de la foștii titulari.

Absența lui Radu Miruță de la ceremonia de predare a mandatului de la Ministerul Apărării și cea a Oanei Țoiu de la evenimentul organizat la Ministerul Afacerilor Externe au fost semnalate în timpul unei transmisiuni televizate în direct.

La Ministerul Apărării, noul ministru, Radu Oprea, a participat la predarea-primirea mandatului în prezența premierului Luca Niculescu. La Ministerul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu a preluat portofoliul de la Oana Țoiu, în cadrul schimbării echipei guvernamentale.