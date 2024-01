Predoiu: Bugetul MAI pentru investiţii este de trei ori mai mare decât anul trecut / Ce înseamnă banii pentru Schengen

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat marţi, după întâlnirea cu premierul Marcel Ciolacu și cu sindicaliștii din poliție, că bugetul pentru investiţii este de trei ori mai mare decât anul trecut, și că vor fi luate o serie de măsuri și prin prisma aderării parțiale la Schengen.

„România este o ţară sigură, lucru mărturisit şi de cetăţenii europeni care o vizitează, care stau, locuiesc în ea, lucrează sau studiază. Ei, ca să rămână o ţară sigură, noi trebuie să facem în continuare investiţii şi modernizări. Bugetul Ministerului Afacerilor Interne în acest an cuprinde o sumă de trei ori mai mare pentru investiţii decât anul trecut, care a fost de asemenea o sumă importantă. Deci avem în jur de 900 de milioane de lei pentru investiţii în logistică, în egală măsură, noi trebuie să ne preocupăm şi de consolidarea statutului poliţistului, poliţistului de frontieră, jandarmului, pompierului salvator şi aşa mai departe. În acelaşi timp, noi am lansat şi o serie de reforme instituţionale, IPJ Constanţa e doar un exemplu dar gândim şi alte astfel de măsuri, toate acestea încadrate în priorităţile pe care ministerul le-a urmărit încă de anul trecut, consolidarea şi relansarea luptei antidrog, antitrafic de persoane, crima organizată şi aşa mai departe”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, după întâlnirea cu premierul Marcel Ciolacu, la sediul MAI.

Ministrul de Interne: Cooperarea polițienească - cheia progresiei în dosarul Schengen

Ministrul a atras atenția că vor trebui luate și o serie de măsuri ca urmare a deciziei Consiliului European privind accesul parțial al României în spațiul Schengen.

„O serie de importante măsuri trebuie luate și în urmarea deciziei Consiliului European privind accesul României în spațiul Schengen, cu frontiera aeriană și frontiera navală. Trebuie puse în practică aceste decizii prin consolidarea mijloacelor noastre de a combate migrația ilegală și de a proteja frontiera națională. De asemenea, trebuie să continuăm măsurile de modernizare a armelor, exista deci un complex de acțiuni pe care noi deja le întreprindem astfel încât la capătul mai multor ani de măsuri susținute, întreg ansamblul forțelor Ministerul Afacerilor Interne să fie modernizat.

Eu doresc și acționez în direcția unui minister puternic, unui minister profesional, echipat corespunzător, care să fie eficient în slujba cetățeanului, în același timp încadrat de profesie al căror statut să fie consolidat, respectat și așa mai departe. Lucrurile astea presupun o progresie, presupun o acţiune concertată pe o durată lungă de timp dar nu suntem dispuşi să pierdem nici o zi. (...) Avem provocări mari în acest an, am menţionat Schengen, mai sunt şi alegerile în care aşa cum am spus, ministerul trebuie să se comporte profesionist şi neutru din punct de vedere politic”, a afirmat Predoiu, mulțumind coaliției de guvernare pentru sprijinul acordat.

Tot cu privire la aderarea în Schengen, ministrul a menționat că măsurile care vor fi puse în practică după aderarea aeriană și navală țin „de la dotări tehnice până la modul de procesare a vizelor”.

„Pe de o parte, sunt o serie de măsuri care trebuie concertate la nivel european, se discută chiar la nivelul Consiliului JAI, acest tip de măsuri, astfel încât procedurile să fie în acord cu ce se întâmplă la ora acesta în spațiul Schengen, pe frontierele aeriene și navale. Chestiuni care țin de la dotări tehnice până la modul de procesare a vizelor. Pe de altă parte, noi trebuie să consolidăm Poliția de Frontieră și în termeni de resursă, și în termeni de proceduri, și în termeni de cooperare polițienească, aș vrea să accentuez acest lucru.

În opinia mea, cheia progresiei în dosarul Schengen va fi o foarte bună cooperare polițienească, nu numai cu Austria ci și cu toate statele din jurul României, toți vecinii României. Cooperarea polițienească și combaterea migrației ilegale sunt argumentele cele mai puternice pe lângă cele politico-diplomatice pe care le avem în această discuție privind Schengen”, a adăugat oficialul.

În ce privește deficitul de personal, ministrul de Interne a afirmat că își dorește reducerea sa prin completarea cu agenți ai Academiei de Poliție și școlilor de profil și prin atragerea forței de muncă din sursă externă.

”Pentru deficitul de personal, punem în operă un complex de măsuri care s-au discutat, respectiv o să acoperim din promoțiile Academiei de Poliţie dar şi a şcolilor de agenţi şi de pregătire profesională, în acelaşi timp, completând într-o procedură de atragere a forţei de muncă din sursă externă. Deci ceea ce am pierdut anul trecut, între ghilimele pierdut ca forţă de muncă, vom recăpăta anul acesta prin măsurile pe care le punem în practică. Asta nu înseamnă că deficitul va fi eliminat, ci doar redus. E un obiectiv care poate fi atins etapizat în doar câţiva ani de zile, într-un singur an este imposibil acest lucru”, a spus Predoiu.

Predoiu: Nu s-a pronunţat cuvântul protest

Ministrul de Interne a afirmat că discuțiile cu sindicatele reprezentative s-au axat pe tema siguranţei publice şi naţionale prin prisma acțiunii cât mai profesionistă a autorităților, și că nu s-a vorbit despre eventuale proteste ale polițiștilor.

”S-a discutat aproximativ două ore şi mai bine. Nu s-a pronunţat cuvântul protest pe parcursul acestor discuţii. Deci sunt precis în ceea ce vă spun. Nu s-a pronunţat cuvântul protest. A fost o discuţie despre cum să consolidăm sistemul Ministerului Afacerilor Interne, cum să facem acţiunea noastră mai profesionistă, eficientă pentru cetăţean, pentru comunitate, cum să păstrăm şi să consolidăm acest bun de valoare naţională, care se cheamă siguranţă publică şi siguranţă naţională, la care Ministerul Afacerilor Interne, alături de alte instituţii din acest arc profesional, îşi aduce contribuţia. Asta a fost discuţia”, a explicat Predoiu.

Ministrul a admis totodată că au existat anumite discuții cu privire la salariile polițiștilor, afirmând că în acest an vor fi găsite și soluțiile necesare.

”Soluțiile, cum v-am spus, nu vin de pe o zi pe alta. Ele au fost discutate în perspectivă și sunt convins că vom ajunge la concretizare în acest an. Fără a intra în detalii, pot să vă spun că discuţia a fost constructivă şi a rezultat într-un consens cu ceea ce trebuie făcut mai departe şi de către guvern, şi de către minister, şi de către sindicate, care şi-au angajat efortul în profesionalizarea acţiunii trupelor noastre din Ministerul Afacerilor Interne în creşterea nivelului de integritate, de conştientizare a importanţei muncii lor”, a afirmat Predoiu.