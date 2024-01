Discuții privind reforma din MAI. Premierul Ciolacu anunță noi negocieri cu protestatarii

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, în urma unor discuții cu sindicaliştii din poliţie şi cu conducerea MAI, o serie de măsuri care au scopul readucerii atractivităţii pentru categoriile ocupaţionale care se regăsesc în cadrul MAI, ANP şi MApN, având în vedere deficitul de personal din aceste sectoare.

„A fost o discuţie, o îngrijorare în ceea ce priveşte categoria ocupaţională”, a spus şeful Executivului, în urma unei întâlniri cu reprezentanții sindicatelor din MAI, arătând că este prima dată când se discută despre investiţii majore în Ministerul de Interne.

Premierul a mai precizat că au fost convenite mai multe „principii în ceea ce priveşte reforma”.

„Toată discuţia pe care am avut o cu sindicatele, dar şi cu conducerea Ministerului de Interne, cu domnul ministru, a avut la bază acest principiu şi de aici vom vedea măsurile pe care le vom lua împreună care, repet, care vor viza şi Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) şi Ministerul Apărării, astfel încât să aducem din nou atractivitatea pentru aceste ocupaţii”, a spus Marcel Ciolacu.

Premierul a mai arătat că „în cei 30 de ani de democratie multe dintre drepturi s-au uniformizat”, astfel că „avem un deficit de personal în zona ministerului Apărării, Ministerului de Interne”. În context, șeful Guvernului a mai arătat că „este normal ca Guvernul să se preocupe ca aceste meserii să devină din nou atractive, nu numai prin ce fac, dar și prin beneficiile pe care le au concret”.

„Discuția cu sindicatele și Ministerul de Interne a avut la bază acest principiu, aici vom vedea măsurile ca să aducem din nou atractivitatea”, a spus premierul

Premierul a subliniat că MAI are alocat la investiţii de trei ori mai multe fonduri faţă de anul trecut.

„Am anunţat public că am toată disponibilitatea de a sta cu toată lumea de vorbă. Ce am reuşit eu, împreună cu colegii mei, fiindcă niciodată nu poţi să faci ceva singur, împreună cu ministrul de Finanţe, am reuşit un echilibru macroeconomic al României”, a ai spus ministrul în contextul protestelor transportatorilor, dar și a faptului că și poliștii amenință că vor ieși în stradă.