Perle la dezbaterea electorală. Candidatul Banu-Muscel își pune singur întrebarea: „De ce sunt eu aici? Nu am de gând să vă răspund”

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, John-Ion Banu-Muscel, s-a remarcat în cadrul dezbaterii electorale prin mai multe declarații controversate, dar și prin faptul că a fost singurul care și-a pus o întrebare.

Afirmațiile au fost făcute la dezbaterea electorală organizată de TVR.

Banu-Muscel a spus că ar prioritiza reducerea cheltuielilor militare, deoarece riscul unei invazii rusești este scăzut. „În primul rând, aș merge pentru o reducere masivă a cheltuielilor pentru un înarmare militară. Eu nu văd un pericol atât de puternic într-o invazie a Federația Rusească, având în vedere că suntem parte din NATO, care este o organizație puternică, 5-6 ori mai puternică decât Federația. Deci, ca urmare, aș reduce cheltuielile, în primul rând, pentru înarmare. Nu m-aș înarma pentru un pericol care nu îl văd iminent”, a răspuns Banu-Muscel.

Ulterior, a afirmat că i se pare inacceptabil ca un cetățean să iasă la pensie în jurul vârstei de 40 de ani, având în vedere că speranța de viață este acum de 80-90 de ani.

„În același timp, pentru că ați vorbit despre pensii, acesta ar fi un alt câmp în care eu aș milita pentru această palmă dată, să spunem, condiției umane, ca un cetățean să fie scos la pensie la 40 și plus de ani. Acest lucru nu mai este posibil să se întâmple în vremurile noastre, considerând că fiecare cetățean se așteaptă să trăiască cel puțin 80-90 de ani”, a spus Banu Muscel.

„De ce sunt eu aici?”

La un moment dat, a stârnit râsete în public, după ce și-a pus lui o întrebare: „De ce sunt eu aici?”

Banu Muscel și-a oferit și un răspuns: „Pentru că am considerat că România are nevoie de o schimbare. Eu care am anumite calități, principii, aș putea aduce o schimbare în România. Dar știți ce am remarcat, cetățenii României sunt foarte reținuți la schimbare... și asta doare. Dar nici jurnaliștii nu caută să vadă cum s-ar produce o schimbare, Iar în ceea ce privește formatul acestei dezbateri, numai dezbatere nu e. Nu discutăm despre un plan al președintelui, cetățenii habar nu au de ce sunt aici. (...) Domnilor jurnaliști, vă învârtiți în jurul celor 5 mușchetari care nu vor aduce o schimbare în România. Asta este întrebarea către mine și nu am de când să vă răspund”.

Banu-Muscel crede că dacă românii ar putea avea arme rușii nu ar ataca țara

De asemenea, candidatul independent la alegerile prezidențiale, John-Ion Banu-Muscel, susține că românii ar trebui să aibă dreptul de a deține arme, iar asta ar întări securitatea țării și ar descuraja Rusia să atace.

John Banu-Muscel a fost întrebat dacă, în eventualitatea că ar deveni președinte, ar lua în calcul un sistem de pregătire militară a populației. „În ceea ce privește războiul, dacă vom fi cumva agresați, așa cum se știe deja, eu sunt pentru dreptul cetățenilor de a purta arme, pentru că este un drept democratic al cetățenilor la apărare, iar Guvernul trebuie să respecte acest drept”, a declarat Banu-Muscel.

Potrivit acestuia, dacă românii ar avea arme, rușii nu cred că „vor îndrăzni să vină când știu că noi am face un fel de război de gherilă”. „Deci, undeva i-am descuraja prin această acțiune pașnică”, a afirmat John-Ion Banu-Muscel.

Banu-Muscel vrea „voluntariat plătit” în armată

„În ceea ce privește pregătirea armatei, pentru că până la urmă orice stat are nevoie de o anumită forță pentru apărare, aș merge foarte mult pe voluntariat, plătit însă. Cei care sunt înrolați în acest serviciu să fie alegerea lor, nu să-i tragem prin sorți”, a mai afirmat candidatul independent.