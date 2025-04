Un candidat la prezidențiale vrea reintroducerea pedepsei cu moartea în România. Are idei și cu privire la înarmarea populației

John Ion Banu-Muscel, candidat independent la prezidențiale, a anunțat că pledează pentru introducerea pedepsei cu moartea în România și dreptul cetățenilor de a avea arme de foc.

El a dezvăluit că, dacă ar ajunge președinte, ar face referendum pentru a vedea dacă românii doresc instituirea pedepsei cu moartea. De asemenea, el susţine acordarea dreptului românilor de a purta arme pentru a se apăra.

„Eu pledez pentru siguranța cetățenilor. Guvernul are prima datorie de a-și apăra cetățenii, de a crea un climat care să curbeze criminalitatea. Noi vrem ca cetățenii noștri să trăiască în siguranță, fără teamă, și cum putem face asta fără o sperietoare undeva în lanul de grâu? Eu doresc să fiu conducătorul României, nu administrator, și este datoria mea să propun, să vin cu idei care duc la securitatea românilor. Nu e decizia mea, e a oamenilor. Aș face un referendum. Trebuie să avem o societate civilizată și pentru asta trebuie să o apărăm. Trebuie să dăm din nou voce poporului”, a declarat John Ion Banu-Muscel la „U președinte în fața națiunii”, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă dorește ca românii să aibă acces la arme de foc, John Ion Banu-Muscel a răspuns că „fiecare cetățean are dreptul la apărare”.

„Pornim de la principiul democrației. Fiecare cetățean are dreptul la apărare. Guvernul trebuie să le dea acest drept. Dacă luăm o doamnă de 80 de ani, singură în apartament, și e în pericol cum o apărăm? Dacă noi știm că acel criminal se întreabă dacă are o armă de foc nu mai intră peste ea. Nu trebuie să fie Vestul Sălbatic pe stradă, dar pentru apărare, și să nu uităm că democrația se apără. Trebuie să avem încredere în instituțiile statului. Eu voi aduce prima dată o pace socială între cetățeni, între cetățeni și politicieni, să facem în așa fel încât să crească încrederea cetățenilor în politicieni”, a mai spus John Ion Banu-Muscel.

Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, i-a explicat că: „România e în UE, în UE nu e permisă pedeapsa cu moartea”, însă Banu-Muscel a răspuns că „noi putem să milităm ca legile, logistica de funcționare a UE să se schimbe”.

„De aceea, avem europarlamentari. Țara noastră e pe primul loc. Aceste valori democratice europene sunt un pic împinse mult prea mult spre liberalism extremist”, a adăugat el.

Cine este John Ion Banu Muscel, românul ajuns milionar în SUA

John Ion Banu Muscel este unul dintre candidații mai puțin cunoscuți. Românul care a trăit mulți ani în SUA și-a mai încercat norocul într-o cursă prezidențială, dar a terminat pe ultimul loc.

Așa cum „Adevărul” a relatat, John Banu Muscel a trăit în Statele Unite ale Americii din anii ’80, însă pretinde că situația politică din România l-a preocupat mereu.

John Banu este fondatorul Ligii Româno-Americane din Florida. Inginer mecanic, actualmente antreprenor. El a trăit în Florida, dar a venit în România pentru a participa la Repatriot, proiectul de repatriere prin antreprenoriat, creat de Guvernul României pentru a încuraja diaspora să revină şi să investească acasă.

Carieră politică

John Banu a fondat în 2017 Partidul Naţiunea Română, a cărei deviză era „Încredere, Unitate, Prosperitate“. Formațiunea pornise la drum cu 130 membri și cu 1.000 simpatizanţi şi militanţi.

El preciza în 2018 că partidul său se bazează pe calitatea membrilor săi, nu pe cantitate. Antreprenorul a mai candidat la scrutinul prezidențial din 2019, iar în 2024 își anunțase intenția de a se reînscrie în cursă, însă s-a retras.

Ce avere are

Averea agonisită este capitolul la care iese evidenţă omul de afaceri româno-american John-Ion Banu-Muscel. Declarația sa de avere arată că are mai multe vile şi apartamente atât în România, cât şi în Statele Unite ale Americii. Tot aici îi apar 74 hectare de teren în ţară, dar şi o fermă în America, pe o suprafaţă de 135 de hectare.

Are în proprietate un apartament în Bucureşti (80 mp) şi unul în Florida - SUA (110 mp), o casă de 380 metri pătraţi în oraşul McCormick din statul american Carolina de Sud şi o altă casă de 410 mp în Florida, la care se adaugă patru terenuri: 15 hectare intravilan - judeţul Giurgiu, 9 hectare pădure în judeţul Argeş, o păşune de 135 hectare în McCormick şi 50 hectare intravilan în Argeş.

Mai deţine trei autoturisme, un BMW, un Porsche şi un Deer. Pe lista bunurilor este sunt și un tablou evaluat la 30.000 de dolari şi o colecţie de statuete şi obiecte din bronz evaluate la 25.000 de dolari.

În conturi are aproximativ 400.000 de dolari şi 300.000 de lei, dar şi active financiare în SUA de 248.000 dolari, după ce anul trecut a avut un salariu de 75.000 dolari ca manager la compania Ocean Test şi 180.000 de dolari în calitate de doctor. În plus, el beneficiază de o pensie anuală în SUA de 21.000 dolari şi a încasat 48.000 dolari de la ferma pe care o are în oraşul McCormick.

La alegerile prezidențiale din 2019 a obținut 0,3%, adică 27.769 de voturi, cu care s-a clasat pe ultimul loc.